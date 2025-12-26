　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

▲新冠疫苗擴大接種對象。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲新冠疫苗擴大接種對象。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期氣溫下降，加上後續春節連續假期預計返鄉、旅遊與聚會人潮頻繁，新冠病毒傳播風險增加，新冠併發重症疫情恐有升溫之虞；衛福部疾病管制署宣布自115年1月1日起至2月28日，新冠疫苗接種公費對象擴大為「滿6個月以上尚未接種之全民」，南投縣政府呼籲民眾踴躍接種。

南投縣衛生局指出，依據統計，南投縣114年新冠併發重症通報確定病例共計64例、死亡計16例，顯示社區仍有病毒傳播風險，接種疫苗仍是預防感染及重症最有效的方法；現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納疫苗。

▲新冠疫苗擴大接種，南投縣衛生局邀請全民一起守護健康迎新年。（圖／南投縣衛生局提供）

▲新冠疫苗擴大接種，南投縣衛生局邀請全民一起守護健康迎新年。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局長陳南松表示，疫苗接種後約需2週時間才能產生完整的保護力，而新冠病毒感染後併發重症的風險仍高於流感病毒，目前仍處呼吸道疾病流行季節，且國內外新冠疫情未間斷，籲請民眾儘早攜帶身分證及健保IC卡或幼兒健康手冊，至全縣各鄉鎮衛生所或合約院所接種，有助降低相關風險。

有新冠疫苗防治相關疑問，民眾可逕洽本縣67家流感合約院所預約，或至衛生局網站查詢(南投縣COVID-19疫苗接種合約院所：https://ntshb.tw/hc03deafB或撥打防疫專線：049-2220904。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全台多地寒風刺骨！12縣市發布「強風特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽萬元儲值金

全國技藝競賽異　桃園學子奪30面金手獎創佳績

公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

未與民眾充分溝通！金門縣府提案特定行業管理規定遭擱置

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚　瘋搶消費券迎好彩頭

「見燈見警」朴子警肩燈提升警力辨識度　強化節慶維安

90歲翁頭暈失去方向！迷路5小時蹲路邊　水上分局警員助返家

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

今年數量特多！竹山紫南宮馬年錢母亮相　12／31上午開放排隊

曾7字怒嗆檢調！小英男孩關押4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽萬元儲值金

全國技藝競賽異　桃園學子奪30面金手獎創佳績

公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

未與民眾充分溝通！金門縣府提案特定行業管理規定遭擱置

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚　瘋搶消費券迎好彩頭

「見燈見警」朴子警肩燈提升警力辨識度　強化節慶維安

90歲翁頭暈失去方向！迷路5小時蹲路邊　水上分局警員助返家

少年割頸案被害人批修復式司法　高院聲明：沒逼被害人家長接受

逆向釀7車連環撞！警揪出「又是毒駕」還涉另2起事故　公危罪送辦

快訊／收押4個月！　「小英男孩」鄭亦麟凌晨交保步出北院

柯文哲玩AI玩上癮！問Deepseek「維尼在中國是禁忌嗎」被拒答

房地合一稅慘補108萬！1關鍵被抓出僅設籍　自住優惠破功

【勿驚慌】民眾收到細胞簡訊別怕！　北捷市政府站13點演練無差別攻擊

相關新聞

紫南宮馬年錢母亮相！12／31開放排隊

紫南宮馬年錢母亮相！12／31開放排隊

農曆蛇年漸進尾聲，竹山紫南宮今天（26日）正式推出馬（丙午）年祥瑞錢母，將在明年1月1日元旦上午9點發放；廟方指出，今年因為是討喜的馬年，因此準備發放數量比去年多很多，造型設計包裝上經土地公土地婆指示，也提高很多預算，呈現如名牌精品的精緻質感，搭配「馬上發財」、「馬上成功」等吉祥話，希望給信眾們最好的禮品，帶回家收藏。

IS策畫新年恐攻　土耳其狂抓115人

IS策畫新年恐攻　土耳其狂抓115人

2026年菜推薦！

2026年菜推薦！

快訊／新冠疫苗明年元旦擴大全民接種！限時2個月

快訊／新冠疫苗明年元旦擴大全民接種！限時2個月

美FDA備忘錄　新冠疫苗可能導致10童死亡

美FDA備忘錄　新冠疫苗可能導致10童死亡

關鍵字：

新年新冠疫苗接種

讀者迴響

最夯影音

更多
耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣
越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面