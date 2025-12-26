公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

▲新冠疫苗擴大接種對象。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期氣溫下降，加上後續春節連續假期預計返鄉、旅遊與聚會人潮頻繁，新冠病毒傳播風險增加，新冠併發重症疫情恐有升溫之虞；衛福部疾病管制署宣布自115年1月1日起至2月28日，新冠疫苗接種公費對象擴大為「滿6個月以上尚未接種之全民」，南投縣政府呼籲民眾踴躍接種。

南投縣衛生局指出，依據統計，南投縣114年新冠併發重症通報確定病例共計64例、死亡計16例，顯示社區仍有病毒傳播風險，接種疫苗仍是預防感染及重症最有效的方法；現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納疫苗。

衛生局長陳南松表示，疫苗接種後約需2週時間才能產生完整的保護力，而新冠病毒感染後併發重症的風險仍高於流感病毒，目前仍處呼吸道疾病流行季節，且國內外新冠疫情未間斷，籲請民眾儘早攜帶身分證及健保IC卡或幼兒健康手冊，至全縣各鄉鎮衛生所或合約院所接種，有助降低相關風險。

有新冠疫苗防治相關疑問，民眾可逕洽本縣67家流感合約院所預約，或至衛生局網站查詢(南投縣COVID-19疫苗接種合約院所：https://ntshb.tw/hc03deafB或撥打防疫專線：049-2220904。