「居民忍受噪音工程可加快」　柯文哲：北環、南環最慢明年第一季開工

記者楊亞璇／新北報導

環狀線第一階段31日在十四張捷運站舉行通車典禮，下午2點起正式營運，總統蔡英文、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都出席。柯文哲在致詞時指出，如果居民對噪音可以提高忍受度，捷運工程速度可以加快，並宣告北環、南環明年第一季開工。

柯文哲指出，從土地的計畫到環評，都是新北市處理，今天能夠完工，謝謝施工團隊，感謝沿線這幾年居民忍受噪音，今天完工典禮只是環狀線一部分而已，台北市捷運發展一開始以北市為中心，是輻射狀，需要環狀線圍起來，目標環狀線的西環段已經完成，北環、南環最慢明年第一季會開工，而東環在通過國發會審查後會開始進行環評。

▲環狀線通車典禮，侯友宜、柯文哲試乘。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲強調，整個捷運工程品質很好，只是速度太慢，北市府執行忠孝橋引道拆除，證明閃電戰是可行的，但是居民要忍受噪音，他在思考如果居民對噪音可以提高忍受度，捷運工程速度可以加快，以經驗看來日夜趕工閃電戰可行，下一個目標要把整個環狀線完成掉，台北市首都生活圈交通才會完整。

▲環狀線通車典禮，柯文哲致詞。（圖／記者湯興漢攝）

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