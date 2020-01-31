扛百杯愛心咖啡慰勞抗疫醫護　上海台青：盼做點什麼

▲上海台青在武漢疫情中送暖，送咖啡給醫護人員。（圖／取自澎湃新聞，下同）

記者陳政錄／綜合報導

「我們能力有限，但必須要做點什麼。」大陸武漢肺炎爆發超過一個月，累積確診病例近萬，一線醫護人員承受巨大壓力，在各界合力抗疫的過程中，也出現不少「暖舉」。據《澎湃新聞》報導，上海一位創業的台灣青年，決定親自送上數百杯愛心咖啡，一家一家醫院的當起志願外送員，希望在嚴峻的形勢下送上一點溫暖。

據即時數據統計，全大陸境內目前確診病例9711人，疑似病例15238人，死亡213例，台灣方面也有9例確診。而在128例確診，並剛出現第一例死亡案例的上海，除了各家台資企業累積捐款達到3886萬元人民幣外，也有不少在當地創業的台青發起暖心善舉，希望能共同抗疫。

報導稱，1985年後出生的朱波來自台灣，2015年到上海工作，2017年創業擔任Wheelys咖啡CEO，面對春節期間武漢肺炎情勢嚴峻，他看到新聞、朋友圈裡都在說武漢嚴重缺乏物資，第一線的醫護人員都在滿負荷工作，認為自己必須要做點什麼。

因此，雖然父母今年都來上海過年，但他仍決定請父母待在家，當起外送員，戴起口罩一家家醫院跑，親手把一杯杯溫暖的咖啡送到醫護人員手中。

「龍華醫院30杯、華山醫院30杯、九院60杯。」朱波表示，儘管能力有限，但還是希望力所能及地幫助一線的醫護人員。因此在朋友間詢問後，陸續聯繫上醫護人員，主動送出咖啡，也因為疫情的管制，需要把車停在較遠的點，再抱著沉重的裝滿咖啡的周轉箱前往約好的接收點，一般是9點送一批，12點前送一批，14點前送一批。

另根據上海市台協、上海市台胞服務中心等統計，日前已有52家上海台資企業及台商，累計向湖北等地區捐款捐物總額達3886萬元（人民幣，下同），包括大陸全國台企聯會長、上海冠龍閥門董事長李政宏捐款100萬元，首批價值30萬元的2000餘台閥門設備已發往武漢火神山、雷神山醫院，上海達爾威貿易有限公司董事長林瑞陽夫婦捐款2000萬元。

而東森新聞雲執行董事邱佩琳也以上海東森自然美公司名義，向武漢捐款50萬，台資上海禾新醫院特開設諮詢專線（021-61957888）協助台胞做好防護防治工作等，另富邦華一銀行除捐款50萬元，也免除企業客戶與肺炎疫情相關的捐贈款項轉賬業務手續費。

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