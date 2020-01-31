直擊／跟著ET記者試乘新北環狀線！　必知六件事一次看

記者黃巈禾／新北報導

新北環狀線31日上午10時正式通車，下午2時正式營運。新北市長侯友宜與台北市長柯文哲在通車儀式結束後，一同試乘，從捷運十四張站出發，搭到新北產業園區站。還沒搭過新北環狀線的民眾，《ETtoday新聞雲》記者帶你一同直擊，《ETtoday新聞雲》全程直播。





▲侯友宜、柯文哲試乘。（圖／記者湯興漢攝）

新北環狀線全長15.4公里，連結新莊、新店、板橋與中和，搭乘捷運往返此四處不用再到台北車站轉車。全線共14座車站，大坪林、十四張、秀朗橋、景平、景安、中和、橋和、中原、板新、板橋、新埔民生、頭前庄、幸福、新北產業園區。

搭乘新北環狀線有六件必知的事項，第一、新北環狀線31日下午2時正式營運後，規劃一個月時間讓民眾免費搭乘，目前捷運站售票加值機均已更新最新路線與票價圖，3月1日起正式收費。

第二、新北環狀線共14站，其中8站是轉乘車站，分別串接松山新店線、中和新蘆線、板南線、機場捷運，以及正在興建的萬大中和線。在路線規劃上，景安站、頭前庄站可轉乘中和新蘆線，板橋站、新埔民生站轉乘板南線，大坪林站轉乘松山新店線，新北產業園區站則可串接機場捷運A3站；未來還有十四張車站可轉乘正在興建的安坑輕軌，中和站可轉乘正在興建的萬大中和線。





▲新北環狀線路線圖。（圖／記者蔡玟君攝）

第三、8站轉乘車站中，唯板橋站、新埔民生站須「站外轉乘」，民眾必須出站才能換乘板南線的板橋站與新埔站。以新埔民生站為例，民眾必須出站後，步行約3分鐘時間，就可到板南線新埔站5號出口，搭手扶梯往下即可進入站內繼續搭乘。為方便民眾，沿途都有清楚指標。

第四、不管單程票還是電子票證，站外轉乘20分鐘內才會合併里程計費，一旦超過時間就會重新計費。此外，站外轉乘時，持電子票證可走任意閘門出站，但持單程票的旅客，必須走單程票專用的「黃色閘門」，票卡才不會被機台收回。

▲板橋站、新埔民生站須「站外轉乘」。（圖／記者蔡玟君攝）

第五、轉搭機場捷運更便利省時，原本從板南線的新埔站至台北車站，搭乘時間約10分鐘，還要通過台鐵、高鐵才能抵達機捷A1站，步行時間就要近15分鐘。但若從新北環狀線的新埔民生站出發至新北產業園區站，搭乘時間只需8分鐘，透過連通道前往機捷A3站，步行時間約3分鐘，算下來光是花在轉乘動線的步行時間，就相差5倍。

不僅如此，從新北產業園區站出發至桃園機場，還可省下從台北車站(A1)至新北產業園區站(A3)，站間所需8分鐘的搭乘時間，以及單程票25元費用。

第六、因應新北產業園區串聯新北環狀線與機場捷運，未來在新北產業園區站也會設置預辦登機與行李託運服務，讓旅客不用再跑台北車站，目前從新北環狀線新北產業園區出站後已可看到指標，服務正式上路時間則另外公告。

新北環狀線在31日下午2點起正式營運後，規劃一個月的免費營運期，3月1日開始正式收費。

▲侯友宜、柯文哲試乘。（圖／記者湯興漢攝）

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