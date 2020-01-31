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口罩之亂藥局1盒300變1500元　呂維胤：市府應啟動稽查制度

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▲口罩之亂有民眾反映有藥局哄抬價格，台南市議員呂維胤要求市府啟動市場稽查制度。（圖／記者林悅翻攝）

▲口罩之亂有民眾反映有藥局哄抬價格，台南市議員呂維胤要求市府啟動市場稽查制度。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員呂維胤31日表示，因武漢肺炎疫情爆發，全台民眾都在搶購口罩，期間恰逢春節假期，導致各地都有傳出買不到口罩的消息，甚至聽聞有些藥局或業者藉機哄抬價格，一盒50入市價約2、3百元的口罩賣到1500元，大發災難財，要求市府應立即啟動市場稽查制度，嚴加防止不肖業者，抑制市場口罩之亂。

市議員呂維胤表示，武漢肺炎疫情全球爆發，全台都在搶購口罩，民眾更因排隊許久卻買不到口罩而爆發衝突，截至日前為止，台南市法制處消保官亦接獲了3件哄抬口罩價格的民眾陳情案件，要求市府應祭出鐵腕，立即啟動市場稽查制度，以防民眾心生恐懼，導致口罩之亂不斷延燒。

呂維胤指出，除了安定市場口罩價格，穩定市場口罩數量外，必要時，衛生局和社會局也應針對安養機構、身心障礙機構、獨居老人、街友和低、中低收入戶等身體孱弱之弱勢團體，確認其口罩數量是否足夠，或是配額發放口罩，確保每1位市民都能取得足夠使用的口罩，防堵武漢肺炎疫情，避免群聚感染現象。

衛生局回應，中央指揮中心皆有布貨於各大賣場及4大超商，請民眾遵循有症狀、有進出醫療場所、長期處於壅塞密閉空間或患有慢性病者在戴口罩等4大原則，目前疫情皆於掌握中，請民眾不用過度恐慌。

經發局回應，當1月21日台灣發現確診案例後，隔天經發局便立即啟動稽查，確認台南口罩工廠庫存量，30日更邀集口罩工廠，看能否增加口罩生產線，提高製造量，讓有需要的民眾可以購買。

法制處消保官回應，小年夜開始市府便有持續到各大賣場、藥局做現場稽查，多數賣場都有剩餘零星口罩，後中央統一徵用口罩，民眾皆能於4大超商購買1包3片、一片8元的醫院口罩，2月1日開始每片口罩會降至6元，又因口罩目前為公告防疫用品，哄抬價格者將違反公平交易法第40條規範，最高處以5千萬元罰鍰；市府會持續實地稽查，確保每位市民都能買到價格合理的口罩，請民眾切勿恐慌。

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