合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

▲南投縣政府發布115年合歡山雪季公告事項。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

115年合歡山雪季交通管制自115年1月1日起至3月1日止，為期60天；南投縣政府提醒，其中農曆春節連續假期9天（2/14~2/22），以及星期例假日115/1/1(元旦)、1/3~1/4、1/10~1/11、1/17~1/18、1/24~1/25、1/31~2/1、2/7~2/8、2/27~3/1，將自臺14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段重點實施交通疏導管制措施。

南投縣風景區管理所指出，該縣將視實際情形進行預警性封閉管制路段，相關訊息將於每日下午3時前發佈；若有路面結冰或積雪時，將自下午5時至翌日上午7時實施預警性封閉管制，除公務車及剷雪車可通行外，禁止各類車輛通行；臺14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段因路面易結冰，為保障用路人安全，道路兩側禁止停車。

縣政府籲請遊客前往合歡山欣賞雪景前，利用公路局省道即時路況系統（ https://168.thb.gov.tw ）、手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況，行程中注意道路兩側資訊看板(CMS)所顯示之交通管制訊息，並衡量自身健康狀況及車況、備妥保暖物品保持充足睡眠，避免高山症或因精神狀況不濟發生憾事。

相關賞雪注意事項、雪鏈參考售價及拆裝注意事項已公佈於南投縣風景區管理所官網，另因山區水源有限且維護人員較少，該所籲請遊客共同尊無痕高山措施，將垃圾自行帶下山避免資源浪費。

合歡山區路況查詢電話：

[太魯閣─大禹嶺]路段 03-8610775、03-8610776太魯閣工務段；[大禹嶺─合歡山]路段 03-8610775、03-8610776太魯閣工務段；[大禹嶺─梨 山]路段 (04)25951224谷關工務段；[霧社-合歡山]路段 (049)2982066埔里工務段 （049）2802030霧社監工站；[霧社-佳陽]路段---力行產業道路 (049)2802204仁愛分局

合歡山區遊客服務電話：

南投縣政府警察局翠峰派出所：〈049〉2802603；林業及自然保育署南投分署松雪樓：〈049〉2802980；花蓮縣警察局合歡派出所：〈04〉25991114；太魯閣國家公園合歡山管理站：〈04〉25991195；內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊太魯閣分隊合歡小隊：〈04〉25991191