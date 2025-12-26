　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

▲南投縣政府發布115年合歡山雪季公告事項。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲南投縣政府發布115年合歡山雪季公告事項。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

115年合歡山雪季交通管制自115年1月1日起至3月1日止，為期60天；南投縣政府提醒，其中農曆春節連續假期9天（2/14~2/22），以及星期例假日115/1/1(元旦)、1/3~1/4、1/10~1/11、1/17~1/18、1/24~1/25、1/31~2/1、2/7~2/8、2/27~3/1，將自臺14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段重點實施交通疏導管制措施。

南投縣風景區管理所指出，該縣將視實際情形進行預警性封閉管制路段，相關訊息將於每日下午3時前發佈；若有路面結冰或積雪時，將自下午5時至翌日上午7時實施預警性封閉管制，除公務車及剷雪車可通行外，禁止各類車輛通行；臺14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段因路面易結冰，為保障用路人安全，道路兩側禁止停車。

▲南投縣政府發布115年合歡山雪季公告事項。（圖／林業保育署南投分署、山友提供）

縣政府籲請遊客前往合歡山欣賞雪景前，利用公路局省道即時路況系統（ https://168.thb.gov.tw ）、手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況，行程中注意道路兩側資訊看板(CMS)所顯示之交通管制訊息，並衡量自身健康狀況及車況、備妥保暖物品保持充足睡眠，避免高山症或因精神狀況不濟發生憾事。

▲南投縣政府發布115年合歡山雪季公告事項。（圖／林業保育署南投分署、山友提供）

相關賞雪注意事項、雪鏈參考售價及拆裝注意事項已公佈於南投縣風景區管理所官網，另因山區水源有限且維護人員較少，該所籲請遊客共同尊無痕高山措施，將垃圾自行帶下山避免資源浪費。

合歡山區路況查詢電話：

[太魯閣─大禹嶺]路段 03-8610775、03-8610776太魯閣工務段；[大禹嶺─合歡山]路段 03-8610775、03-8610776太魯閣工務段；[大禹嶺─梨 山]路段 (04)25951224谷關工務段；[霧社-合歡山]路段 (049)2982066埔里工務段 （049）2802030霧社監工站；[霧社-佳陽]路段---力行產業道路 (049)2802204仁愛分局

合歡山區遊客服務電話：

南投縣政府警察局翠峰派出所：〈049〉2802603；林業及自然保育署南投分署松雪樓：〈049〉2802980；花蓮縣警察局合歡派出所：〈04〉25991114；太魯閣國家公園合歡山管理站：〈04〉25991195；內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊太魯閣分隊合歡小隊：〈04〉25991191

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全台多地寒風刺骨！12縣市發布「強風特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽萬元儲值金

全國技藝競賽異　桃園學子奪30面金手獎創佳績

公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

未與民眾充分溝通！金門縣府提案特定行業管理規定遭擱置

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚　瘋搶消費券迎好彩頭

「見燈見警」朴子警肩燈提升警力辨識度　強化節慶維安

90歲翁頭暈失去方向！迷路5小時蹲路邊　水上分局警員助返家

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

今年數量特多！竹山紫南宮馬年錢母亮相　12／31上午開放排隊

曾7字怒嗆檢調！小英男孩關押4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽萬元儲值金

全國技藝競賽異　桃園學子奪30面金手獎創佳績

公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

未與民眾充分溝通！金門縣府提案特定行業管理規定遭擱置

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚　瘋搶消費券迎好彩頭

「見燈見警」朴子警肩燈提升警力辨識度　強化節慶維安

90歲翁頭暈失去方向！迷路5小時蹲路邊　水上分局警員助返家

少年割頸案被害人批修復式司法　高院聲明：沒逼被害人家長接受

逆向釀7車連環撞！警揪出「又是毒駕」還涉另2起事故　公危罪送辦

快訊／收押4個月！　「小英男孩」鄭亦麟凌晨交保步出北院

柯文哲玩AI玩上癮！問Deepseek「維尼在中國是禁忌嗎」被拒答

房地合一稅慘補108萬！1關鍵被抓出僅設籍　自住優惠破功

【泰格與雪兒】該揪了吧

相關新聞

合歡山高海拔路段恐結冰　今日16時預警封閉

合歡山高海拔路段恐結冰　今日16時預警封閉

受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段有降雪（霰）、路面結冰機率；為維用路人車安全，26日16時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

合歡山道路結冰　昆陽至大禹嶺限掛雪鏈通行

合歡山道路結冰　昆陽至大禹嶺限掛雪鏈通行

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」畫面曝

合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」畫面曝

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

關鍵字：

合歡山雪季

讀者迴響

最夯影音

更多
耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣
越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面