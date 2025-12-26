「小英男孩」鄭亦麟收賄案　東煒建設父子晚間200萬交保

記者黃哲民、董美琪／台北報導

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌收受賄款及不明財產增加，台北地檢署今依貪污等罪起訴，建議判處14年有期徒刑；全案移審後，台北地方法院今裁定鄭亦麟以300萬元交保，東煒建設創辦人陳健盛與陳冠滔父子各以200萬元交保。

▲東煒建設董事長陳健盛（中間戴帽者）交保200萬離開。（圖／記者黃哲民攝）



鄭亦麟胞弟名義收取東煒建設父子賄款，並涉財產來源不明601萬餘元



檢方調查指出，鄭亦麟擔任副執行長期間，涉嫌透過胞弟名義，以「顧問費」方式收取東煒建設創辦人陳健盛及陳冠滔父子198萬元賄款，並利用職務之便對台電施加壓力。此外，檢方發現，鄭亦麟在民國111年至113年間，財產不明增加金額達601萬4961元。

北檢於8月25日指揮調查局台南市調查處，分22路同步搜索鄭亦麟及陳健盛、陳冠滔等人的住處，並約談多名相關人士。訊後，鄭亦麟及陳健盛、陳冠滔3人均遭裁准羈押。10月間，北檢申請延長羈押，台北地方法院裁定自10月27日起延押2個月，期間禁止會見及通信。

鄭亦麟300萬交保，陳健盛父子各200萬，3人不得與同案證人接觸



今日偵查終結，北檢依貪污治罪條例違背職務收賄、財產來源不明及洗錢防制法洗錢罪嫌，起訴鄭亦麟等6人，並將羈押中的3人移審台北地方法院。

台北地方法院下午開羈押庭，晚間裁定鄭亦麟以300萬元交保，陳健盛與陳冠滔各以200萬元交保，3人均限制住居，出境及出海均限制8個月，鄭亦麟另須接受科技監控。同時，法官諭知3名被告不得與案中其他被告及起訴書所列證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。