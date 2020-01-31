新北環狀線正式通車！蔡英文：身為新北市民很高興

記者蔣婕妤／台北報導

新北環狀線31日正式通車，下午2時開始營運，一早先在十四張站舉辦通車典禮。總統蔡英文致詞時表示，自己也是新北市民，看到環狀線通車，非常高興。

新北環狀線31日正式通車，這條捷運新路線串接松山新店線、中和新蘆線、板南線、機場捷運，以及正在興建的萬大中和線，首班車從6點出發至晚上12點末班車結束，民眾可以享有一個月免費搭乘的優惠，3月1日起正式收費。

31日上午10時在新北環狀線十四張站舉行通車典禮，新北市長侯友宜邀請總統蔡英文、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲、前台北縣長周錫瑋等人到場見證，隨後侯友宜也會與柯文哲共同試乘環狀線。

蔡英文致詞時表示，今天是新春團拜的日子，也是新北市民的大日子，要恭喜新北市民，期待許久的新北環狀線終於通車，自己也是新北市民感到非常高興。

蔡英文提到，新北環狀線通車有兩個意義，第一是雙北的交通串聯，雙北終於不再只依賴單向的路線，成為完整的路線，第二，新北串聯也更便利，以前新北市民覺得新莊永和其實不遠，但因為交通好像比台北市更遙遠，隨著環狀線通車，這樣的情況都將成為歷史。

蔡英文也強調，交通不分藍綠，只要是對市民好的事情，中央地方都會全力配合。她也請侯友宜放心，只要是合理評估、合理預算，中央醫定也會跟著地方全力去做。就像武漢肺炎防疫一樣，需要各地方縣市首長一起努力去做，才能一起守護人民。





▲環狀線通車典禮，蔡英文致詞。（圖／記者湯興漢攝）

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