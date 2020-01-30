紙口罩「一盒70變800」老闆：比醫療口罩好！新竹妹叩1992傻爆「只是貴了點」

▲紙口罩「一盒70漲變800元」！（圖／翻攝臉書新竹爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

武漢肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩自保！新竹一名女網友爆料，家人去藥局買口罩，老闆卻拿出一盒「800元的紙口罩」，更誇口直呼「這個比一般醫療口罩好，因為醫生都戴這個！」但其實這平時價格只要70元，事後原PO打1992防疫專線，接線員竟回「只是賣得比較貴一點」，讓她爆傻眼！

一名女網友在臉書《新竹爆料公社》分享超扯經歷，昨（29）日家人去買口罩備用，發現一間老藥局還有貨，一盒100入的「紙口罩」價位800元，老闆直呼，「這個比一般醫療口罩好，因為醫生都戴這個！」

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事實上，可以阻隔大部分病菌病毒的口罩則為「醫療、外科用口罩」及「N95口罩」。不過，家人不疑有他，加上是第一間購買的，因此先買再說，豈料，「後來才知道一般100入紙口罩價位是『70元』上下，價差超過10倍！」

離開後，家人另赴一間藥局詢問口罩，人員一聽下巴差點掉下來，「非常驚訝居然賣到這種價位。」就怕成為這波口罩之亂的大肥羊，家人趕緊返回要求退貨，老闆阿莎力退錢之餘，直言「你不要買還有很多人要買！我先收起來了～」

果不其然，下秒有國外旅客衝上門買口罩，「看到有貨，非常開心狂掃了5盒！」原PO不禁感嘆，「真不希望觀光客事後覺得台灣這美麗的寶島，是個趁亂炒價的國家」，更不忘呼籲，「希望大家急著購買口罩的同時，要知道正當價位應該在哪。」

文章曝光後，掀起民眾怒喊檢舉，「樓主再去買，錢我出，然後去檢舉」、「紙口罩又不是醫療口罩，傻眼」、「紙口罩真的沒有防疫效果，口水一噴就濕掉了，還是容易被感染，那間藥局真的很過份，這個時候還想發災難財」、「政府管理單位應該出來查價吧，惡意漲價店家應重罰吊照停業法辦才對」、「別再抬高價錢了啦，大家共體時艱。一起防疫才是」、「太扯蛋！沒良心」、「哄抬價錢好像可以檢舉」。

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▲網友拳頭硬了！（圖／翻攝臉書新竹爆料公社）

原PO也補充回應，「由於當下已退貨，所以沒有憑據檢舉，最初購買時也沒有收據，所以不清楚該如何檢舉！」咋舌的是，原PO有撥打1992專線詢問，「忙線了許久，終於接通後人員表示，『這不算是哄抬價格，只是賣得比較貴一點』」再度讓她無言以對。

對於有不肖業者趁火打劫，蘇貞昌表示，國人應該要有一起同舟共濟的概念，不要有人努力生產做個半死，有人在發災難財，「不容如此」，同時也要求居家管理必須到位，不能趴趴走，「嚴管、嚴辦，立刻管、立刻辦」。

本站也報導《防武漢肺炎「口罩需求增」！消保處、公平會稽查通路：哄抬價格最重罰5000萬》，公平會則表示，若發現業者利用疫情來哄抬口罩價格，或是進行聯合漲價動作，將會依個案並以公平交易法於予嚴懲，最高將開罰5000萬罰鍰。

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