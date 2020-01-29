「4種口罩」正確用法一次看！一鍵查「口罩身分證」　確認是否買到合格品

▲不同口罩的正確使用時機 。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

記者張嘉晏／綜合報導

為了防範武漢肺炎，近日出現了口罩搶購潮，不少人也抱怨「跑了好多間店都買不到口罩」。對此，經濟部除了自28日起，連3日釋出600萬片口罩，衛福部也發文提醒「不同口罩的正確使用時機」，並提供查詢網站，民眾可藉此知道自己是否買到合格的醫療口罩。

衛福部指出，一般可水洗的棉布印花口罩或是紗布口罩僅能過濾大顆粒，通常適合拿來作為保暖或是防沙塵用；活性碳口罩則是可以吸附有機氣體、惡臭分子及毒性粉塵，但不具殺菌功能，騎機車或是進行噴漆作業等時候才適合使用。上述兩種口罩皆無法阻隔病菌病毒。

請繼續往下閱讀...

可以阻隔大部分病菌病毒的口罩則為「醫療、外科用口罩」及「N95口罩」。衛福部提醒，一般醫用口罩可以阻擋大部分的5微米顆粒，但是需要每日更換，不可重覆使用，若遇到破損或是弄髒則是要立即更換。

衛福部也呼籲，N95口罩雖可以阻隔95%以上的「次微米顆粒」，但也因為「呼吸阻抗」較高，一般民眾不耐長時間配戴，還是希望大家把貨留給第一線的醫療人員使用。

▲口罩近日出現搶購潮，你買對了嗎？（圖／記者李毓康攝）

值得一提的是，醫用口罩屬於醫療器材，民眾選購時要認明商品是否有「醫療器材許可證號」，樣式包含衛部（署）醫器輸字第XXXXXX號、衛部（署）醫器陸輸字第XXXXXX號、衛部（署）醫器製字第XXXXXX號、衛部（署）醫器輸壹字第XXXXXX號、衛部（署）醫器陸輸壹字第XXXXXX號、衛部（署）醫器製壹字第XXXXXX號，大家購買口罩時，也可上衛福部網站查詢自己是否有買到合格口罩。

此外，衛福部也提供正確配戴口罩的「4字訣」，即為「開、戴、壓、密」。首先，打開包裝時應檢查口罩有無破損，確認商品完整後再將兩端鬆緊帶掛上耳朵，並把鼻樑片固定在鼻樑上、口罩拉開至下巴，隨後應輕壓鼻樑片，讓口罩與鼻樑密合，最後再檢查口罩是否和臉部內外上下密合，即正確配戴完口罩。