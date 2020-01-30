父親發燒被隔離...17歲腦癱兒獨自在家去世　他曝「心碎真相」：6天沒吃沒喝

▲父親發燒被隔離，只留下17歲患有腦癱的兒子獨自在家。（圖／翻攝微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北省黃岡市49歲的鄢小文過去帶著家人到武漢市打工，直到17日才回家過年，不料卻在3天後被發現疑似患有新型武漢肺炎。據悉，他和11歲的小兒子同時被隔離，只剩17歲患有的腦癱的大兒子獨自在家，因此他急著向外界求救，希望有人能幫忙照料兒子，沒想到5天後卻接到悲痛消息。

綜合陸媒報導，鄢小文曾在武漢一家中學食堂擔任廚師，雖然擁有2個兒子，但都患有疾病，17歲的大兒子鄢成患有腦癱，11歲的小兒子小偉則是患有自閉症。據悉，他的妻子在小兒子剛滿一歲時，發現和大兒子一樣異常，一時無法接受而崩潰自殺。

從那時候開始，鄢小文便獨自扶養孩子，直到17日帶著2個兒子從武漢漢口乘坐客車，回到了老家準備過年。不料，才回到家第3天，鄢小文就突然發燒，原本以為是感冒，但最後被發現疑似患有武漢肺炎。1月24日，鄢小文和小兒子因同時有患病症狀，被送到了定點收治場所隔離。

由於大兒子患有腦癱，全身不能動彈也無法打理生活，鄢小文便心急在微博發文，他表示，兒子以獨自在家6天，沒吃沒喝， 「我擔心孩子快要不行了，求大家能幫忙找防護服送到湖北紅安縣鄢家村。」

▲腦癱兒無法自己打理生活，最後不幸離世。（圖／翻攝微博）

沒想到5天（29日）後，鄢小文接到村委會通知，得知大兒子鄢成已去世，當下悲痛不已。村委會表示，稱鄢成在24日、26日吃過東西，28日當天村醫還餵他兩杯氨基酸；不過，29日村委準備要把鄢成送往酒店，但他卻在當日下午死亡。

事件曝光後，紅安縣縣委縣政府已經組成了聯合調查組，工作人員表示，「現在對幹部的管理相當嚴格，我們不可能把一個腦癱的孩子留在家裡沒人管，肯定是做了工作，但現在孩子去世也是事實，上級部門會對我們進行調查，自然會有一個公正的說法。」

據悉，醫生透露，鄢小文至今並未被確診感染新冠肺炎。事後，鄢小文也表示，想盡快結束隔離，回家見孩子最後一面，處理好後事，並且把兒子的遺體捐獻出去。

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