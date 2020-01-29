口罩難買嗎？實測10小時奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐

▲政府每日六百萬份口罩分到超商，每人每日限購三片。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原、謝承恩 ／台北報導

1月28日到30日政府每日釋出600萬片口罩給四大超商販售，記者實測，28日晚間中永和地區跑了8間只有1間有貨，今（29日）上午板橋及南港地區超商一連6間門市都有貨，暫時沒有排隊搶購人潮，2日連跑14間超商，總計有7間有貨。店員建議如果民眾今日還是買不到，可以詢問超商下次進貨時間，再前往購買。

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記者29日一早9點前往板橋新埔站附近3家超商詢問，都有口罩供應民眾購買，進貨時間從28日晚上8點到半夜都有，店員表示，來買的客人不少，但都買了就走，沒有排隊搶購。

▲超商結帳櫃台每人每日限購三片公告。（圖／記者謝承恩攝）

而南港車站附近的超商也買得到，店員表示，沒看到什麼人排隊，人都一包領著就走了，因為有提前做好分裝，一早大概賣了超過100組，店員笑著表示，現在小七全家也要幫忙政府做家庭代工（分裝口罩）。

28日晚上10點後記者實際前往中、永和8家超商詢問，僅在1家7-Eleven買得到口罩，每人限購3片，每片價格為8元，當時也沒出現搶購人潮，記者1人購買到3片。

▲超商分裝口罩將賣到30日。（圖／記者謝承恩攝）

其中一間超商店員表示，有多位客人前來詢問，但該門市28日並沒有進貨，只能跟客人說抱歉，店員說政府下午才宣布，口罩到物流中心需要一些時間，而且物流中心也不可能馬上送到各家門市，29日可能就會進貨。另外，也有2到3家超商夜班店員並不清楚政府釋出的限量口罩，僅回答說「口罩賣完了」。

▲7-Eleven也表示，29日應該大多數的門市都買得到。（圖／記者黃士原攝）

關於28日多家門市還買不到口罩，7-Eleven表示，雖然28日下午2點記者會時宣布將釋出600萬片口罩，但下午5點多總公司才接收到政府相關訊息，由於物流中心配送需要時間，以及每家門市的進貨時間都不同，因此28日很多門市還買不到，不過29日應該大多數的門市都買得到，全台5000多家門市都會有分配到口罩，7-11也提醒民眾，這波口罩主要是應急之用，也請大家不要搶購與屯積。

▲每日六百萬份口罩都會分送到超商，有的店員分裝好放在櫃台。（圖／記者謝承恩攝）

7-Eleven也表示， 口罩配送量以政府公文「原則每個門市每天配送10盒，也就是一天共500個口罩」。如果除以3個口罩為一袋，也就是一天可賣166組客人。

萊爾富表示，過年期間物流配送跟往常不一樣，有些門市可能二天才進貨一次，但口罩仍會配送到各門市。