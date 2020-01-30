屋馬開第一槍！有大陸旅遊史的客人「暫不提供服務」

▲台中超人氣燒肉「屋馬」在臉書發表聲明，全力配合防疫。（圖／棉花糖的天空提供）

記者簡仲豪／綜合報導

被譽為台中最強燒肉的「屋馬」在今(30日)發表拒收聲明，表示為配合政府且協助相關機構可以有效防疫，暫時不服務近期有中國旅遊史，並且出現發燒、體溫異常或呼吸道症狀、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏和腹瀉等的客人。

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▲近期有中國旅遊史且有身體不適等症狀都不提供服務。（圖／截自屋馬燒肉粉絲專頁）

武漢肺炎疫情嚴重，在台已有8名確診案例，造成民眾緊張，許多餐廳以及百貨在門口都有提供酒精消毒等防疫措施。在台中擁有六間分店且超高人氣的「屋馬燒肉」23日才宣布為了防疫，全台所有門市服務人員都將配戴口罩，今(30日)上午突在粉專上發文表示，「為了配合政府協助防疫，嚴重特殊傳染性肺炎『武漢肺炎』防疫。近期有中國旅遊史，並且出現發燒、體溫異常或呼吸道症狀、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、腹瀉。恕暫不提供服務，敬請見諒。」

防範疫情是每個人的責任，不僅「屋馬」提出防疫公告，各類型的行業都應針對這次武漢肺炎做出不同的防範措施，另外，有三類人口罩絕對不能離身：

1．有感冒症狀：不管是打噴嚏、呼吸道症狀的人，都需要戴上口罩。

2．有暴露風險：如果同住的親友或是上班的同事，屬於確診案例或尚在潛伏期（居家自主管理）的人，最好戴著口罩。

3．接觸人群多：到醫院診療或探病、公共運輸業員工、密閉娛樂場所員工、公共運輸工具的乘客、密閉娛樂場所消費者等狀況的人。





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