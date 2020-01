上海「爭口罩全武行」網瘋傳　17家口罩廠趕工：日產400萬個

▲上海民眾為搶口罩大打出手。(圖/翻攝推特/@ISCResearch)

記者張靖榕/綜合報導

新型冠狀病毒(武漢肺炎)近日在上海也引起一陣驚慌,甚至傳出民眾在藥局前大排長龍,還為了口罩大打出手。不過上海目前共有17家口罩工廠,年節後逐步恢復產能,預計每天可生產約400萬個口罩,紓解口罩荒。

大陸民眾在上海益豐大藥房的松花江總店前,疑似因為恐懼拿不到口罩而互毆的影片,已經在推特上廣為流傳,不過官媒《環球網》報導,上海連日來已經投放將近1000萬個口罩,並賣出20.5萬瓶消毒液、8.4萬瓶洗手液,預計能加快緩解口罩荒。

上海因武漢肺炎疫情影響,餐廳紛紛暫停營業,家庭主婦食品消費需求因此有所增加,蔬菜有可能短缺的疑慮下,初三開始批發量明顯增加,每天休市後仍有6000噸以上的蔬菜庫存。

另外,為了遏制疫情擴散,廣東省26日也已實施「口罩令」,進出餐廳、酒吧、咖啡廳等公共場所,都必須配戴口罩,不戴口罩嚴重者會追究刑事責任。

#Shanghai, #China: Chinese people in fear for not becoming protective masks getting aggressive.#nCoV2019 #coronavirus#WuhanCoronavirus #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/mzhffy0y79