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上海「爭口罩全武行」網瘋傳　17家口罩廠趕工：日產400萬個

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▲▼上海民眾為搶口罩大打出手。（圖／翻攝推特／@ISCResearch）

▲上海民眾為搶口罩大打出手。（圖／翻攝推特／@ISCResearch）

記者張靖榕／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）近日在上海也引起一陣驚慌，甚至傳出民眾在藥局前大排長龍，還為了口罩大打出手。不過上海目前共有17家口罩工廠，年節後逐步恢復產能，預計每天可生產約400萬個口罩，紓解口罩荒。

大陸民眾在上海益豐大藥房的松花江總店前，疑似因為恐懼拿不到口罩而互毆的影片，已經在推特上廣為流傳，不過官媒《環球網》報導，上海連日來已經投放將近1000萬個口罩，並賣出20.5萬瓶消毒液、8.4萬瓶洗手液，預計能加快緩解口罩荒。

上海因武漢肺炎疫情影響，餐廳紛紛暫停營業，家庭主婦食品消費需求因此有所增加，蔬菜有可能短缺的疑慮下，初三開始批發量明顯增加，每天休市後仍有6000噸以上的蔬菜庫存。

另外，為了遏制疫情擴散，廣東省26日也已實施「口罩令」，進出餐廳、酒吧、咖啡廳等公共場所，都必須配戴口罩，不戴口罩嚴重者會追究刑事責任。

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