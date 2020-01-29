架上還剩10幾包口罩！強運OL「沒買光」被親戚罵笨　萬人讚爆：妳是善良

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎不僅搞得人心惶惶，如今口罩瘋搶，網上口水戰也不停歇。一名女網友前天晚上到藥局購買口罩，眼看架上還剩10幾包，欣喜之餘她只拿了幾包結帳，怎料被親戚得知後，換來一頓碎念與嘲諷，令她相當無奈。

「我真的很笨嗎？」一名女網友在爆怨公社娓娓道來，由於家人過完年就要回大陸工作，勢必得準備一些口罩，所以她前天晚上就到附近藥局購買。

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當時，她運氣很好，發現架上還剩10來包口罩，在跟藥師閒聊之際，對方透露，許多人都跑了很多間藥局，而口罩也都被搜刮光了，前幾天還有個人一口氣要買完全部盒裝口罩，他只好開口勸留些給其他人。

▲許多賣場口罩區都被掃光。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

原po不禁暗想，「就只買了幾包口罩，一定不夠，但等年後恢復正常上班補貨，應該可以買得到吧？現在架上幾包口罩就留給別人，讓其他人也能買到。」

結果回到家，家人聽了沒多說什麼，但被親戚聽到後，對方直說她很傻，「現在口罩這麼難買，還笨到不買光，留給別人買？」

文章po出後掀起萬人回響，網友們紛紛大讚她的同理心，「善良的人有防護罩」、「那不叫笨，是她們太貪心了」、「妳不笨，這是正確的做法」、「妳很善良，人美心更美」、「正值年假，開工應該就可以買到了」、「是有多少嘴巴要戴口罩啦？那個親戚才有事吧」。

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