　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄衛生局公告：口罩廠商違反藥事法「勒令回收」　女議員控：這家別買！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼口罩,脫口罩。（圖／記者謝承恩攝）

▲屏東縣議員踢爆，一家廠商生產的拋棄式醫用口罩沒有符合國家檢驗標準。（示意圖／記者謝承恩攝）

地方中心／綜合報導

武漢肺炎的擴散引起全球恐慌，台灣有不少民眾開始採買口罩，不過，一款名為「『益江』拋棄式醫用口罩（未滅菌）」的口罩被踢爆，根本沒有符合國家的檢驗標準，違反藥事法規定，高雄市府衛生局早就去函要求回收。

國民黨屏東縣議員宋麗華29日在臉書上分享，一款名為「『益江』拋棄式醫用口罩（未滅菌）」的醫療口罩根本沒有通過國家的檢驗標準，涉嫌違反藥事法規定，早就被要求要回收。

▼高雄市政府衛生局發函要求回收。（圖／翻攝藥師公會全國聯合會，點圖可放大）

▲▼益江。（圖／翻攝藥師公會全國聯合會）

依據宋麗華貼出的公文，根據《藥事法》第80條第1項第3款的規定，這次的回收屬於「第二級回收」，要求廠商將發出的產品全部收回，且在3日內提交回收計劃書的相關資料，送往衛福部食品藥物管理署以及高雄市政府衛生局。

根據高雄市政府衛生局發給「社團法人高雄市第一藥師公會」的信函，「『益江』拋棄式醫用口罩（未滅菌）」（衛署醫器陸輸壹字第001498號）的醫療器材進行抽驗後，發現該產品的「細菌過濾效率」檢驗結果小於95％，未符合國家標準CNS14774性能規格的要求（大於等於95％），涉嫌違反藥事法規定。

該函寫到，這次的案件屬於第二級回收，該公司應依照「藥物回收處理法」之規定辦理，依據運銷紀錄通知直接銷貨對象，在公文送達的3天內，將回收計畫輸的相關資料（含產品運銷紀錄清冊）函送衛生福利部食品藥物管理署以及高雄市衛生局。

▼該間廠商的口罩細菌過濾效率低於95％。（示意圖／記者謝承恩攝）

▲▼口罩,脫口罩。（圖／記者謝承恩攝）

信函內容指出，該公司應依照擬定的回收計畫書、回收通知函來通知醫療機構、藥局、藥商等配合廠商，讓廠商下架回收，同時告知經銷藥商，協助館告下游業者。

這項消息也不斷在臉書上轉傳，讓不少民眾感到相當慌張，深怕買到不合格的口罩。至於這款口罩是否已全數回收，藥師公會網站、食藥署網站以及衛福部網站並未載明。此外，製造這款口罩的益江企業多年前曾因違反藥事法，進口無須衛生署輸入許可的工業手套混充為通過檢驗的病患檢查手套中，販售給醫療場所，2013年被裁定判罰25萬元。

▼除了這款拋棄是醫用口罩不合格，該間早前還曾被註銷醫療器材許可證。（圖／翻攝藥師公會全國聯合會）

▲▼益江。（圖／翻攝藥師公會全國聯合會）

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節伴手禮來了！

ET快訊
范瑋琪感動：日本都捐1000萬個口罩了！千人蓋樓尷尬揪「2大
還會比清晨更冷！全台「低溫特報」齊發　12縣市今晚爆冷探6°
台鐵烏日站旅客跌落軌道　遭普悠瑪撞上當場死亡
Kobe愛妻首發聲！IG曬全家5人溫馨照「願丈夫女兒永遠與我
台灣首例！1家8人「裝憂鬱詐保10年」狂撈6000萬元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

武漢肺炎防疫升級　林智堅下令「第一線公務人員全面戴口罩」

竹南公廁疑過年被放鞭炮燒光！小便斗慘融化　公所：追討修繕費用

高雄衛生局公告：口罩廠商違反藥事法「勒令回收」　女議員控：這家別買！

雲林口罩工廠開賣　西螺人凍骨排隊百公尺！她等20分搶100片

「台商夫妻」武漢回宜蘭不戴口罩趴趴走...衛生局找到人了！2人正面回應

桃園7歲小妹連擲11聖筊「牙齒就掉了」！宜蘭傳藝博杯對尬22歲男

桃園龍潭大池吊橋風華再現　發展夜遊經濟學

因應武漢肺炎疫情嚴峻　桃園農田水利會新春團拜取消　

失智老翁兌獎刮刮樂卻迷途走失　南警1小時內迅速找回

春節連假台南南區好行又安心　六分局投入百名警力全力疏導交通

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

武漢肺炎防疫升級　林智堅下令「第一線公務人員全面戴口罩」

竹南公廁疑過年被放鞭炮燒光！小便斗慘融化　公所：追討修繕費用

高雄衛生局公告：口罩廠商違反藥事法「勒令回收」　女議員控：這家別買！

雲林口罩工廠開賣　西螺人凍骨排隊百公尺！她等20分搶100片

「台商夫妻」武漢回宜蘭不戴口罩趴趴走...衛生局找到人了！2人正面回應

桃園7歲小妹連擲11聖筊「牙齒就掉了」！宜蘭傳藝博杯對尬22歲男

桃園龍潭大池吊橋風華再現　發展夜遊經濟學

因應武漢肺炎疫情嚴峻　桃園農田水利會新春團拜取消　

失智老翁兌獎刮刮樂卻迷途走失　南警1小時內迅速找回

春節連假台南南區好行又安心　六分局投入百名警力全力疏導交通

防疫瘋搶「口罩」免驚！醫生曝：這3種人才需要隨時帶

美撤僑專機抵達加州「201人無症狀」　將留空軍基地隔離觀察

失戀根本一塊蛋糕！這些歐美明星愛光速換伴　彼得還來個「越級打怪」

NFL／Kobe精神永存！　超級盃賽前將全場默哀緬懷傳奇

網傳販售回收口罩！益江怒報案揪惡意造謠者：目前賣的非該批號

武漢肺炎防疫升級　林智堅下令「第一線公務人員全面戴口罩」

蘋果2021年傳推iPhone 9 Plus　指紋辨識Touch ID回歸嵌入電源鍵！

台大醫院疫病門診「限第二類病患」　開診首日就有18人來

1/31限制「莫斯科、北京」直達列車　俄羅斯擴大封閉抗武漢肺炎

籃網開賽默哀儀式　保留2席給Kobe與吉安娜

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

口罩商違反藥事法被下架　屏東議員說話

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

桃園7歲小妹連擲11聖筊　牙齒就掉了

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

龍潭大池吊橋竣工　發展夜遊經濟學

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

西螺福興宮潮流外套秒殺　網友求購

嘉樂福夜市美食與運動競技兼具

公廁疑遭鞭炮起火　將找釀或者賠償

台灣發生第一例武漢肺炎本土病例　宜縣府調度口罩供應

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

更多熱門

相關新聞

職安署：雇主未積極落實職場防疫措施　最高可罰30萬

職安署：雇主未積極落實職場防疫措施　最高可罰30萬

由於內2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診個案持續增加，勞動部職業安全衛生署特別呼籲，今（30）日為新春開工，為避免勞工因重返工作崗位而增加接觸傳染風險，提醒事業單位應提高警覺，並加強感染預防相關措施，職安署職業衛生健康組組長張國明表示，若是雇主未依職安法提供勞工相關防疫措施，即可開罰3-30萬元罰鍰。

WHO討論疫情是否定為國際緊急事件

WHO討論疫情是否定為國際緊急事件

更／武漢肺炎國際疫情一次看

更／武漢肺炎國際疫情一次看

日本第一班撤僑包機　3人染武漢肺炎

日本第一班撤僑包機　3人染武漢肺炎

川普與習近平通話：美中合作抗武漢肺炎

川普與習近平通話：美中合作抗武漢肺炎

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎口罩藥事法

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

口罩商違反藥事法被下架　屏東議員說話

WHO祕書長：中國值得感謝與尊重

凍番薯！入冬最強寒流發威　今晨5.1度還要冷3天

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

武漢肺炎患者抗病過程曝！

陸生斥台違背人權　賴清德回應

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面