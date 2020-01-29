剩最後一盒口罩！店員高姿態「250漲100」...下一句嗆爆　網怒喊：馬上檢舉

▲原po看到店家的態度，十分錯愕。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著台灣第8例確診武漢肺炎，各地口罩也被瘋搶掃貨，一名網友今天連跑數間店，好不容易在某間藥局找到口罩，沒想到店員直接喊漲100塊錢，且態度嘲諷又強硬，讓她不禁傻眼。

網友今在「爆怨公社」發文提到，家裡長輩會固定到醫院拿藥，所以格外需要口罩，於是她跑遍了附近店家，最後總算在一間藥局找到存貨。

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藥局人員聲稱，店裡剩最後一盒，而一盒50裝原本賣250元，現在漲100塊錢，當下她有一絲猶豫，結果對方接著說，「如果妳不要，我們收回來，很多人買不到呢！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝承恩攝）

眼看店家有意賺災難財，原po也不客氣，表示政府有說不能漲價；沒想到，店家嗆辣直回，「政府講的話能聽嗎？」對此，網友們一面倒喊檢舉，直呼「檢舉！看他是不是很多500萬被罰」、「去檢舉，這節骨眼受理單位一定火速辦理」、「拿著發票1922檢舉他」。

其實，行政院已呼籲，現在工廠大家過完春節已經回來加緊生產，一天可以達到近400萬片，加上政府早已宣布限制出口，口罩非常足夠，也請國人要用的時候才買，不要囤積起來，因為口罩也會過期。

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