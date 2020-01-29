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「台商夫妻」武漢回宜蘭不戴口罩趴趴走...衛生局找到人了！2人正面回應

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▲▼網爆料宜蘭一名疑似從武漢返台的男子，未自主隔離還趴趴走引發公憤。（圖／擷自取「自宜蘭知識+」，下同）

▲網爆料宜蘭一對從武漢封城前返宜的夫妻，未自主隔離還趴趴走引發公憤。（圖／擷自取《自宜蘭知識+」，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

網在《自宜蘭知識+》PO說，過年前從大陸武漢返台的宜蘭王姓夫妻，與家人出外未戴口罩的趴趴走，引起民眾恐慌，網友灌爆王男臉書；宜蘭衛生局強調，29日下午找到王姓夫婦並對居住地進行訪視。經疫調了解，2人是於20日回宜，目前健康狀況良好且表示會遵守相關防疫。

▲▼網爆料宜蘭一名疑似從武漢返台的男子，未自主隔離還趴趴走引發公憤。（圖／擷自取「自宜蘭知識+」，下同）

宜蘭衛生局表示，針對網友轉載台商夫妻自武漢返台，未依規定進行自我健康觀察事件，衛生局在接到相關通報後，與警察局合作，於29日下午找到並前往王姓夫婦居住地進行訪視。經疫調了解，夫妻倆人是1月20日由武漢回國，目前健康狀況亦皆良好。

因依中央流行疫情指揮中心公告之規定，具湖北省旅遊史且無症狀返臺者，是自1月26日開始要求作自我檢疫隔離，故王姓夫妻並未列於關懷名單中。

而在了解夫妻倆人身體健康狀況良好後，衛生局人員當場要求2人自即日起需留在家中，進行居家檢疫至2月3日；期間如有不適症狀需立即通報衛生局，如違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，將依《傳染病防治法》第58條、及同法第69條處新臺幣1萬至15萬元罰鍰。

王姓夫妻也立即表示遵守，衛生局也會持續關懷他們的健康狀況，以保護宜蘭縣民的安全。

29日臉書社團《宜蘭知識+》、《爆料公社公開版》，有網友PO說：「宜蘭一對夫妻在武漢封城前從當地搭機回台，雖然沒有症狀，但是居然沒有自主隔離14天，到處趴趴走也不戴口罩。這麼自私的人真的很過份，希望這個貼文能引起大眾的注意，也請這樣的人多替別人著想！認真自主隔離14天！！！」

PO文還說：「我跟他無冤無仇，原本想請疾管署去追蹤聯繫，但打去疾管署通報，疾管署說，他們有發手冊，只能柔性勸導，也會持續追蹤，但是無法強制隔離，或強制從疫區回來的人一直戴口罩。14天後再追蹤，那他們回來到追蹤之間的14天呢？」

「因為實在無法忍受防疫的任何一點點漏洞，所以才發爆料，希望藉由大眾的力量，讓這樣的人自主隔離防護（出門至少要戴口罩吧），維護台灣大家的安全。也希望疾管署可以修整法條，面對特殊情況下的防疫，是不是應該加強疫區回來的人們的檢查或追蹤跟強制自主隔離十四天，若沒有是否要重罰？」

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