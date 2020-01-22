防武漢肺炎「口罩需求增」！消保處、公平會稽查通路：哄抬價格最重罰5000萬

▲大陸武漢肺炎蔓延，全台口罩需求大增。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎蔓延，台灣21日出現確診首例病例，全台拉起防疫警戒線，口罩等相關抗菌商品需求大增，網上更傳出N95口罩一夜之間價格直接飆漲6倍，恐引發哄抬價格事件。

今（22）日行政院消保處聯合公平交易委員會針對個大賣場、超市、藥妝等店進行聯合稽查，首站來到家樂福量販，消保處處長劉清芳表示：「供貨無虞、價格也是平穩的，消費者可以放心。」而公平會則表示，若發現業者利用疫情來哄抬口罩價格，或是進行聯合漲價動作，將會依個案並以公平交易法於予嚴懲，最高將開罰5000萬罰鍰。

▲消保處、公平會稽查家樂福口罩販賣。



大陸武漢肺炎肆虐，因憂口罩數量不足以及業者恐哄抬價格，消保處今（22）日和公平會辦理聯合口罩稽查工作，主要針對全台各大賣場、超市、藥妝及藥店進行訪查，首站先來到家樂福內湖店做稽查，消保處處長劉清芳表示，實地走訪賣場後發現業者供貨無虞、價格平穩，「維持原價，消費者可以放心。」

家樂福公關劉君鴻表示，全台137家樂福門市以及便利購，總計有10萬多盒口罩提供民眾購買，目前並未發現有搶購潮，往年12月至1月因民眾感冒等因素，確實是口罩銷售高峰期，故無法確定是否因武漢肺炎侵台需求有大增情況，但就目前觀測春節期間口罩不會缺貨。

公平會製造業競爭處專門委員楊佳慧則表示，針對業者若利用疫情來哄抬口罩價格、聯合漲價（2家業者以上）等動作，公平會都會依個案情節認定，並依照公平交易法予與嚴懲，最高開罰5000萬元罰鍰，喊業者切勿以身試法。楊佳慧強調以上動作若是累犯，除開罰之外連帶會有刑事責任，將移送檢調處理。

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