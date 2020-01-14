黃光芹6點分析：國民黨不敢檢討韓國瑜　「一切先從高雄市重演」

記者黃翊婷／綜合報導

2020大選國民黨總統候選人韓國瑜以552萬票敗給對手蔡英文的817萬票，昨日（13日）已回到高雄市政府繼續上班。但對於韓是否會因此改變，資深媒體人黃光芹在臉書提出6點分析，要國民黨別傻了，「國民黨沒有人敢檢討韓國瑜」、「他不會改變，雖然戰敗，但借殼上市成功，政治能量壯大。一切將重演、重來一次，將先從高雄市上演」。

▲韓國瑜13日回歸市政。（圖／ETtoday記者攝）

黃光芹認為，韓國瑜在2002年立委生涯中斷，2006年間蹭著紅潮想東山再起，結果卻因為黑到同志而被撤銷立委參選資格，2017年想透過北農大戰選黨主席，敗選後申請移民，接著吳敦義給出高雄市黨部主委一職，要他準備選高雄市長，結果差一點跑去登記選台北市長，「（韓國瑜）『被動』撤銷移民，只好勉為其難去選高雄市長，不小心選上了，沒半年就跑去選總統，敗選後，他立刻切換回『被動』狀態，以後還圖上演續集。」

黃光芹分析，當年洪秀柱被換下時，與蔡英文的民調相差25％，韓國瑜這次也差了快20％，「有好很多嗎？正常人出來，會嚇出那麼多反對票嗎？」況且高雄市的民意已經改寫，韓在地方執政基礎薄弱，沒有正當性，但也不會接受道德勸說，怎麼可能請辭下台，「他不敢開中外記者會，是因為立刻切換成高雄市長模式，逃避面對總統敗選的責任。」

黃光芹提到，韓國瑜現在對外是拉蔡英文來平息爭議，對內是由「韓家軍」在黨內發起鬥爭，「國民黨沒有人敢檢討韓國瑜，『國瑜黨』在國民黨內佔50％成分。韓國瑜不會改變，雖然戰敗，但借殼上市成功，政治能量壯大。一切將重演、重來一次，將先從高雄市上演。」

不過，如今吳敦義請辭國民黨黨主席一職，究竟會由誰接任，是各界近日相當關注的焦點之一。對此，韓國瑜14日凌晨在臉書PO文中強調，選舉補助款與黨主席並非他心之所向，「請各位好朋友放心」，就算真的拿到補助款，也會全部捐出去，「而其他選舉期間的各項捐款，我們也都將在近期內依法公布明細。」

▼黃光芹臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）