趙少康痛罵吳敦義：最不要臉的「敗選聲明」　國民黨中常會可以廢了！

▲國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)



記者林彥臣／綜合報導

國民黨主席吳敦義面對2020大選敗選後，率黨部一級主選宣布對中常會總辭，由中常會決定，遭到資深媒體人趙少康痛批，「這是我看過，歷史上最不要臉的聲明！」就連中常會也掃到颱風尾挨批「可以廢了」。

網路節目《鄉民來衝康》主持人趙少康在節目中談論到吳敦義的敗選聲明，當場痛罵，講那什麼鬼話！「這是我看過歷史上最不要臉的敗選聲明」，正常敗選應該要先自責道歉，但是吳敦義都沒有道歉，宣布總辭還向中常會請辭，由中常會決定。

趙少康以過去的案例指出，以前馬英九選敗了立刻就走，朱立倫選敗了也立刻就走，而且副主席郝龍斌也先請辭了，中常委姚江臨也表態這是陷中常會於不義，讓中常委很為難，因為中常會裡面有很多是吳敦義的好朋友，國民黨的中常委也可以廢了。

▲趙少康在節目上痛罵吳敦義與國民黨中常會。（圖／記者李毓康攝）



趙少康說，中常會可能還會不好意思地說，選得沒有很差，總票數增加立委席次還增加3席，「我們哪有選差，我們幹嘛要辭？」但問題是本來大家預期比這個好很多，4年前大環境不好選得很爛，這一次挾著1124勝選的餘威，應該選得很好，卻選成這個樣子，他還沾沾自喜、洋洋得意「得意什麼東西啊！」

另一位主持人尹乃菁也補充，吳敦義第一時間提的不分區名單，要不是在趙先生的猛烈抨擊之下，他還不會把自己調到第14名，而且他提出的那一份名單，就埋下了不論是總統以及區域立委選慘的重要關鍵。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！