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「這次不是韓國瑜可能選更差」　許淑華曝國民黨最大警訊：他非常不容易了

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,許淑華再度以神力女超人扮相登台。（圖／記者李毓康攝）

▲許淑華在選前國民黨凱道之夜，再度以神力女超人裝扮現身。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

2020大選國民黨雙重潰敗，除了韓國瑜大輸，立委席次也沒過半，韓家軍中只有「神力女超人」、南投縣立委許淑華當選。對此，她表示，不能將這次失敗歸咎給韓國瑜一人，如果換別人選總統恐怕會輸更慘，沒資源的國民黨要挑戰現任民進黨這麼龐大的資源，能夠有這樣的成績，「我覺得韓國瑜已經非常不容易了。」

媒體13日問許淑華，「韓家軍潰敗剩妳一席當選，有沒有出現什麼危機？」她回答，不需要特別把她歸為是韓家軍，或幾個人和韓國瑜比較靠近，因這次選舉和上次2016年選舉席次差不多，立委只有成長三席，總統票也有成長，「這次的候選人不是韓國瑜的話，有可能總統的選票會更差。」

許淑華說，立委當中大部分都是連任者居多，也就是必須有在地經營，包括她和南投縣立委馬文君也是在地經營比較久，這還是要在自己基層的努力，「不能完全把勝敗、立委席次全部算在韓國瑜一個人的身上。」

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,許淑華再度以神力女超人扮相登台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼許淑華在選前國民黨凱道之夜，再度以神力女超人裝扮現身。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,許淑華再度以神力女超人扮相登台。（圖／記者李毓康攝）

許淑華指出，面對民進黨的大軍壓陣，還有資源不對等的情形下，沒有資源的國民黨要挑戰現任民進黨這麼龐大的資源，能夠有這樣的成績，「我覺得韓國瑜已經非常不容易了。」

許淑華認為，從這次選票已經完全反映出來年輕世代的投票率，包括他們對於民進黨給出的訊息是比較買單的，「當然這個我覺得是國民黨最大的一個警訊。」對於是否參選南投縣長？她說，「挑戰南投縣的縣長這是我們一路以來所走的目標，但是我們必須更加步步為營，因為現在面對民進黨再次全面執政，對於要栽培的自己人是傾全力在支持的。」

許淑華雖挑戰立委三連霸成功，但她在開票當晚哽咽落淚說，她身為韓國瑜北部競辦副執行長，卻沒能替韓國瑜在南投爭取更多選票，心情相當複雜。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼許淑華認為，「不能完全把勝敗、立委席次全部算在韓國瑜一個人的身上。」（圖／東森新聞）

「這次不是韓國瑜可能選更差」　許淑華曝國民黨最大警訊：他非常不容易了。（圖／東森新聞）

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