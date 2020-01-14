葉元之：國民黨改革先組建網軍　兩點解析不團結「選完都還在分」

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨在2020大選慘敗，黨內改革聲浪不斷。台北市議員葉元之認為，國民黨談改革到底哪一次是有效的，相較於民進黨，他們真的是非常不團結，「我覺得只有一個辦法，用理念作為號召」，另外一個重點就是一定要組建自己的網軍，「我覺得件事情沒有做好的話，再談改革都沒有用。」

▲吳敦義請辭黨主席一職，被節目來賓、主持人吐槽態度不乾不脆。（圖／記者湯興漢攝）

葉元之在13日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中提到，國民黨談了那麼多次改革，幾乎沒有一次是有效的，現在黨主席下來了，換一個人上去，也不見得就會改，因為有些問題的根本沒有解決，第一個問題就是國民黨真的非常不團結，「賴清德在初選被蔡英文打到趴掉，可是蔡贏了之後，他馬上靠攏，全黨支持蔡，為什麼民進黨就是這麼團結？國民黨卻到現在都還在分，連選完都還在分」，究竟要怎麼改善這一點，那只有一種辦法，就是用理念作為號召。

接著，葉元之提出另一個重點，那就是國民黨一定要組建自己的網軍，「就像這一次民進黨完全靠網軍，把我們打得亂七八糟，打馬悍將粉絲團、只是堵藍粉絲團，這兩個我一定要當成個案研究，好好研究他們怎麼抹黑別人。為什麼韓國瑜隨便講一個沒有什麼的事情，他們馬上就可以做圖，挑一張最醜的圖，然後還可以講一個最難聽話，馬上中央廚房出來，所有的系統全部去黑韓，這一點我們一定要師夷之長，網軍的組建非常重要，沒有網軍，再談改革都沒有用。」

▲葉元之建議國民黨組建自己的網軍。（圖／記者張一中攝）

而被點名的只是堵藍粉絲團小編在節目播出不久，隨即於同日晚間在臉書上PO文反酸，「國民黨的反省就是要成立網軍，原汁（葉元之）氣噗噗！大罵只是堵藍跟打馬，來來原汁來，你們韓導的網軍在這裡，24小時輪班還有領薪水，不像堵藍義勇軍血汗工廠，只為理想，請看VCR」，最後還不忘附上一段介紹韓陣營幕後小編的新聞影片吐槽。

其他網友也紛紛在PO文底下留言調侃，「只不過是鄉民做哏圖特別快，就被認為是網軍了呢」、「你們（國民黨）不檢討自己內部也沒用」、「國民黨到底知不知道自己問題在哪裡」、「國民黨再不反省，連縣市長、議員都會敗選」。