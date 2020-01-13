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民進黨政黨票下滑10％　黨內人士憂重演九合一「快找回人民信任」

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記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文以817萬票成功連任，但政黨票方面民進黨只拿到481萬票。有黨內人士在選後跳出來提醒，相較於上次大選，政黨票整整下降10個百分點，如果不趕快把人民的信任找回來，2年後的縣市長選舉恐怕會重演2018年九合一大選的慘況。

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德,陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

▲選後不少網友紛紛表態，把票投給蔡英文並非認同民進黨，只是不希望韓國瑜當選而已。（圖／記者李毓康攝）

這次民進黨在國會雖然再度拿下過半席次，整體看來，政黨票與總統票的差距卻達到23個百分點，相較於上次大選也整整少了10個百分點。有黨內人士向《自由時報》表示，縱使政黨票數下滑是受到小黨分票影響，但這也代表民進黨走到選戰最後關鍵時刻，仍然沒有找回人民的信任，之所以勝選只是大家願意給出機會而已，未來4年還是有許多隱憂，全黨都不容許犯錯，否則2年後很有可能會再重演2018年九合一大選的慘敗狀況。

其實，類似的想法在大選之後就有許多名嘴、律師、政黨人士跳出來提醒。其中，挺英律師林智群12日在臉書PO文中提到，這次年輕選票爆發力驚人，雖然蔡英文衝出817萬票的好成績，但還是有612萬人支持另外兩位候選人，選民會投給蔡並不是因為喜歡民進黨，或是覺得民進黨執政很好，而是無法接受韓國瑜當總統，才會退而求其次，這同時也是民進黨未來必須審慎檢討的問題之一。

▲▼ 2020總統蔡英文開票之夜,民進黨總部支持者。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文的支持者高舉「2020台灣要贏」的牌子幫忙打氣。（圖／記者李毓康攝）

此外，民進黨秘書長羅文嘉同日也在臉書PO文中談到，2020大選的結果不是為了民進黨自己，而是當初的信念「守住台灣民主」，這樣的機會人民只會給一次，如果任意糟蹋、濫用，下一次可能就沒有這個機會了。

資深媒體人黃創夏同樣提出類似的見解，呼籲綠營人士要更加謹慎，「只要施政有偏差，這336萬票（總統票減政黨票），可能會立刻轉而懲戒民進黨，戒之丶慎之！」

▼2020大選各黨立委席次表。（圖／ETtoday製表）

▲▼2020大選專區立委席次表。（圖／ETtoday製表）

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