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呂秋遠：遷戶籍罷韓沒觸法　「法律賦予的權力別有過多政治算計」

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▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲2019年12月21日在高雄市舉辦的罷韓大遊行，參與人數眾多。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2020大選吞下敗仗，昨日（13日）回歸高雄市政府繼續上班，但民間罷韓聲浪並未平息，甚至還有外縣市的民眾想把戶籍遷到高雄市，參與罷韓活動。對此，律師呂秋遠回應，這麼做並沒有觸法的疑慮，「既然罷免制度是法律賦予人民的權力，那麼，就不要有這麼多的政治算計」。

根據《自由時報》報導，由於中選會曾表示，在罷免投票前4個月設籍於高雄市的民眾，都有投票的權力，一度引起反韓民眾想遷戶籍，但又擔心可能會因此觸犯《刑法》；律師呂秋遠解釋，憲法規定國民有選舉、罷免、創制、複決共4項參政權，如果是為了罷免而遷戶籍，其實不會觸犯法律，因為《刑法》第146條主要是在規範選舉，與罷免無關。

請繼續往下閱讀...

▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▼▲許多年輕人高舉手板表達對韓國瑜的不滿。

▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

接著，呂秋遠14日凌晨在個人臉書分享一篇1240字的長文，內容提到，社會上有些聲音認為不應該罷免韓國瑜，畢竟他已經在總統大選中落敗，不如讓他好好當完市長，一切等到3年之後再說，否則就是把投給韓的552萬支持者當成「塑膠」，但投給韓不代表一定就是全力支持，有些人是挺國民黨、有些人是討厭蔡英文、有些人是受限於長輩的壓力，「真正熱愛韓總、支持韓總的人，究竟有多少，還未可得知。重點在於，他，到底如何能當好高雄市長？」

「高雄市民們，過去一年，除了被笑以外，你發大財了嗎？」呂秋遠認為，韓國瑜的高雄市長任期已經過了四分之一，先前提出來的政見沒有一個正在進行或有可能達成，面對市議會的監督態度也是極端傲慢，所以才會被戲稱為「總機」，「請問，這樣的市長，繼續存在3年的目的何在？難道要繼續浪費高雄市民的時間嗎？」、「既然罷免制度是法律賦予人民的權力，那麼，就不要有這麼多的政治算計」。

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