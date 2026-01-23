恐怖職訓男「GTA崔佛上身」持刀凝視同學20分鐘　砸爛鈑件開車輾

記者許權毅／台中報導

台中一名楊男到職訓局上課，在LINE群組稱自己跟GTA崔佛（知名電玩遊戲俠盜獵車手角色）共通點都是「喜歡殺人」，還持刀凝視同學20分鐘恐嚇，後來又把職訓局上課用的汽車鈑件砸爛，再駕車輾過。法院近日判決出爐，給緩刑2年。

檢警追查，楊男到勞動部勞動力發展署中彰投分署（職訓局）上課，先在上課前一晚，於群組內稱「我跟崔佛的共通點…都喜歡殺人。」並且標記一名同學，隔日又在教室內拿著水果刀，注視著該名同學長達20分鐘，並出言：「我要把它切成四瓣」，該名同學嚇得開車要離開職訓局，沒想到楊男竟尾隨在後，員警也獲報到場。

▲台中職訓局一名楊姓學員在上課時亮刀恐嚇同學。（圖／翻攝社會事新聞影音）

又隔幾天，楊男上課時持球棒出現，將職訓局汽車股汽車工廠內的鈑金砸毀，又把鈑件從二樓丟擲到一樓，再駕車輾過鈑件，遭職訓局提告。法院認定，楊男涉犯恐嚇危安罪、恐嚇公眾罪，毀損罪部分職訓局則撤回告訴不受理。

中院考量，楊男不思理性控制情緒，手持菜刀尾隨告訴人，導致告訴人心生畏懼；手持球棒於學員眾多的汽車工廠內，將鈑件砸毀，導致公眾深感畏懼，可見楊男漠視法紀。

法院審酌，楊男坦承犯行，已有悔意，且與告訴人、職訓局都已經成立調解，均不予追究，判處恐嚇危害安全罪拘役30日、恐嚇公眾罪2月，緩刑2年。