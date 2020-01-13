「施政有偏差336萬人秒反撲」　黃創夏點出小英得票超越民進黨隱憂

▲部分民眾投給蔡英文並不是認同民進黨的政策。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文以破紀錄的817萬票確定連任，由於總統得票數遠遠超過民進黨的政黨票，資深媒體人黃創夏12日在臉書PO文提醒，這之中有336萬票是因為害怕國民黨的韓國瑜才改變策略，只要蔡英文施政稍有偏差，這些選民恐怕就會立刻轉向懲戒民進黨。

黃創夏認為，在總統方面蔡英文獲得817萬票，在政黨方面民進黨卻只拿到481萬票，817萬票扣掉481萬票等於336萬票，可見投下這336萬票的選民並非認同民進黨，而是害怕韓國瑜，才會改變策略投給蔡，「只要施政有偏差，這336萬票，可能會立刻轉而懲戒民進黨，戒之丶慎之！」

▲黃創夏臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

而民進黨秘書長羅文嘉12日也在臉書PO文中提到，這次的大選結果不是為了民進黨自己，而是當初的信念「守住台灣民主」，這樣的機會人民只會給一次，如果任意糟蹋、濫用，下一次可能就沒有這個機會了。

挺英律師林智群同日也在臉書發表對2020大選的見解，他認為，這次年輕選票爆發力驚人，雖然蔡英文衝出817萬票的好成績，但還是有612萬人支持另外兩位候選人，選民會投給蔡並不是因為喜歡民進黨，或是覺得民進黨執政很好，而是無法接受韓國瑜當總統，才會退而求其次，這同時也是民進黨未來必須審慎檢討的問題之一。