霍諾德明爬101「塔頂低溫估15度」　氣象署：西側風力較小

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），明天挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

記者李姿慧／台北報導

美國傳奇攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）明天(24日)挑戰無裝備「徒手獨攀」台北101，預計 2小時登頂，氣象專家分析，明天台北天氣好很多，雖台北101大樓邊風風速會增強，但對活動應不會造成影響，天氣干擾不大。氣象署指出，明天吹東風，西側的市府路風勢影響小，上午塔頂低溫可能下探15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮受訪時表示，明天周六冷氣團減弱，雲量也減少，將可見陽光，風力也有越來越小的趨勢，若今天的風勢安全，明天的風力會更安全，由於大樓與周邊地形影響，四個方位的風力條件各不相同，目前缺乏相關觀測資料，較難判斷哪些角落風勢較強，但就整體天氣條件而言，干擾並不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮進一步分析，因為明天東側宜蘭和雪山雲層仍很厚，大台北東側、新北市東側還有一些飄雨，不過台北市天氣好很多，明天上午東側的雨飄至台北101附近的機率不高，也不會有霧，風也不會太大；濕度方面，因大台北地區較濕的地方靠近山區，對台北101也不會有影響，因此天氣干擾不會太大。

吳德榮指出，在角隅效應影響下，大樓邊風的風速會增強，台北101的風勢比平地大一些，不過基本上應該不會對活動造成很不利的影響。

▲攀岩家艾力克斯霍諾德明天將徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁則指出，雖冷空氣減弱，不過明天溫度還是不到20度，明天上午台北101附近氣溫約17度到19度，由於每高1000公尺平均溫度會降6度，每100公尺下降0.6度，台北101總高度509公尺，預估高度較高的地方會再降個2到3度，明天上午塔頂最低可能低溫下探15度到16度。此外，明天可能可見陽光或有飄雨，降雨機率約20%到30%，天氣以多雲到陰天的機率高。

鄭傑仁分析，因冷氣團減弱，明天上午環境偏東風，台北101附近稍微有風勢，平面陣風約2級到3級左右，整體來說風力影響不大，但台北101建築比較高，高度越高風力可能會增強一些，建議在背風側、也就是靠近市府路的台北101西側攀爬，風力影響比較小。

不過鄭傑仁說，因今天水氣逐步減少，台北可見陽光，若陽光持續到明天，且上午太陽位於偏東側，台北101牆面有機會變得比較乾，除非是晚上出現飄雨，才會讓大樓有濕滑可能，但明天整體來說，台北101附近相對濕度約60到70%左右，並不算太高，屬於偏舒適。