漂白博奕黑錢306億！茗香園老闆剛被起訴...合夥股東遭拘提偵訊

▲餐廳老闆羅以翔因涉嫌洗錢遭起訴，檢警發動第2波搜索拘提他的合夥股東。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「茗香園冰室」、「東引快刀手」2間餐廳老闆羅以翔，涉嫌從2021年到2025年間，幫非法博弈業者洗錢306億元，從中獲利逾3億元，台北地檢署5日依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告後，持續追查共犯後，22日循線將與羅以翔合夥開公司的徐姓股東等2人拘提到案，23日移送北檢複訊。

羅以翔涉嫌從2020年起，招募技術人員架設平台系統與海外博弈網站對接，並以「茗香園冰室」名義租用辦公室當成據點，架設第四方支付系統「HEROPAY」，另以豪杰公司的第三方支付系統「MATCHPAY」，協助中國、日本、印度等地博弈洗錢。

檢警在2025年底破獲這起餐廳當掩護的洗錢水房，已查扣虛擬貨幣、房產豪車等資產1.3億餘元，其中主嫌羅以翔名下保時捷已在偵查中變價拍賣，但羅以翔仍隱瞞豪杰公司其餘股東資訊，因此被起訴求刑9年6月，法院收案後裁定羅以翔500萬元交保並限制出境出海、限制住居。

北檢主任檢察官曾揚領、檢察官蔡佳蒨指揮高雄市刑大、刑事局國際科、台北市南港分局進行追查，並發動第2波搜索，將豪杰公司徐姓股東與涂姓共犯2人拘提到案，持續溯源調查這起水房洗錢案。