《大學法》修法擬增校務會議學生代表　私校喊：不宜一體適用

▲▼四大校院協進會支持大學法修法。（圖／記者許敏溶攝）

▲4大校院協進會支持大學法修法，但認為應根據定位與特色行使實質自主。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／高雄報導

距離上次《大學法》全文修正已有20年，4大校院協進會今（23日）在大學校長會議上提案同意修法，但認為學校大小不一、公私立性質不同，法制設計應保留彈性，包括校務會議學生代表比例，調整為不少於十分之一至八分之一，讓各校根據其定位與特色行使實質自主。教育部表示，將以這次會議討論為基礎，與相關團體溝通並凝聚共識。

去年有師生團體與立委倡議《大學法》修法，提出「開放、彈性新高教」、「強化師生權益」、「完善治理與監督機制」等3訴求。

全國大專校院校長會議今在高雄進行第2天議程，在提案討論時，國立與私立大學校院協會、國立與私立科大校院協會等4單位，共同提案支持《大學法》修法，但主張修法應兼顧周延性與前瞻性，應回應整體高教發展願景，法制設計應保留彈性，公私立大學在設立基礎、財務與治理上本質不同，修法不宜一體適用或逕行移植外國制度。

提案中也針對「校務會議代表組成、校長遴選、教師評鑑、學生自治」等4方向提出建議。台大校長陳文章表示，學生團體要求強化參與校務治理，但會議討論內容不一定和學生自治有關，建議校務會議學生代表比例，建議根據學校特色與組成，由現行不少於十分之一，調整為不少於十分之一至八分之一範圍內。

陳文章指出，學生事情與校內各處室都有關係，若校內能成立跨處室的學生事務委員會，固定時間跟學生開會，討論完後再到校務會議報告，比在校務會議上處理更好，就像自己會固定時間跟學生開會一樣。

在校長遴選部分，私大協進會理事長何明果表示，公立大學目前已有過半學校校長遴選過程有學生代表參與，私校和國立大學結構與狀況不同，董事會要自負盈虧，且學校規模不一樣，經費來源也不一樣，應開放由各校自主決定是否納入學生代表。

教育部長鄭英耀表示，《大學法》上一次修訂已是20年前，隨著科技與產業發展與時俱進，校園民主化過程，維護利害關係人，創造一個更好的教學研究環境，是大家共同關心。

鄭英耀說，像是校務會議中學生代表要如何增加參與程度，或者校務會議在大學發展的定位等問題，都顯示《大學法》有修法必要，教育部會以這次討論為基礎，持續與教師與學生團體展開溝通與對話，逐步凝聚共識，反映外界對校園民主化的期待。

