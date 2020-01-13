林濁水：國民黨慘敗3原因「吳敦義誤判」　地方派系從南到北倒光

▲吳敦義在選後宣布請辭國民黨黨主席的職位。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

2020大選結果出爐，南部縣市大翻轉「藍天變綠地」，民進黨前立委林濁水提出3點解析，認為國民黨走到現在這個大敗的處境是一個必然的結果，加上地方派系幾乎從南到北倒光光，「這對台灣的政治發展來講，未嘗不是一個正面的、可以肯定的地方。」

林濁水接受《Yahoo TV風向台灣》採訪時談到國民黨在這次選戰大敗的原因，他認為第一個因素是整個國際的大環境對民進黨有利，第二個是國民黨站在台灣民意潮流的對立面，第三個是吳敦義的判斷錯誤。

林濁水提到，吳敦義不論是在總統提名還是不分區立委名單提名，都呈現一種老人化、昏聵化的傾向，去年台北市長柯文哲連任成功，聲望如日中天，吳才會請高雄市長韓國瑜投入大選，誤以為可以靠韓的聲勢壓住柯，「所以國民黨走到目前大敗的處境，這是沒有辦法避免，是一個必然結果。」

▲韓粉希望韓國瑜能接任國民黨黨主席一職。（圖／記者謝盛帆攝）

林濁水指出，國民黨還是有穩住2、3個非常重要的位置，例如台北市第三選區蔣萬安、台中市第八選區江啟臣連任，但這不是穩住陣腳，而是擁有一個最後的堡壘可以退聚在那邊，並從中尋找未來可以東山再起的機會。

至於國民黨面臨的另一個危機，林濁水認為最明顯的就是地方派系，因為在這一次的選舉裡，地方派系可以說是從南到北倒光光，「這對台灣的政治發展來講，未嘗不是一個正面的、可以肯定的地方。」