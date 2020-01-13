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廣德家煎餅拋霸凌安慰韓粉不哭　「至少韓國瑜還是高雄市長」酸爆

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▲廣德家「歡慶雙十國慶－歡慶被消失百日煎餅大特賣」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲廣德家老闆在臉書PO文諷刺韓國瑜落選。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄香蕉煎餅店「廣德家」去年7月因為發起罷韓活動，遭韓粉不停檢舉、網路霸凌，甚至還收到冥紙恐嚇信，直到同年10月才再度回到原店址擺攤。如今高雄市長韓國瑜在2020大選吞下敗仗，老闆12日晚間在臉書PO文酸諷，「不哭，不哭，眼淚是珍珠」、「鋼鐵韓粉，堅決不退縮」、「至少韓國瑜還是高雄市長」，並連說3次「祝韓國瑜高票當選高雄市長」。

廣德家老闆12日在臉書PO文「安慰」韓粉，內容提到，「至少韓國瑜還是高雄市長，高雄的我們絕對不能放棄，還是有機會能再翻轉一次，汕頭火鍋吃完後再來一次」，而且為了慶祝韓國瑜高票當選高雄市長，即日起到4月12日止，凡是來店購買一份香蕉煎餅，就可以獲得一份免費的民主煎餅，每日100份送完為止。

請繼續往下閱讀...

▲▼罷韓vs.挺韓 韓粉「護瑜」爆氣 失控嗆學生。（圖／東森新聞）

▲曾有韓粉失控在店裡飆罵女學生。（圖／東森新聞）

老闆還引用韓國瑜的名言，大喊「市長發財、發財、大發財」，並推出免費專案，只要填寫「喪失國籍申請單」就能免費獲得煎餅，「高雄人還不快來，邀請大家一起加入高雄『免廢』行動，快快動起來」、「完成即將成為鋼鐵韓粉之證明，非韓不投，大家罷起來」。

其他網友看完老闆的超酸PO文，也忍不住在文章底下跟著留言調侃，「不知道該按讚還是笑臉，哈哈」、「支持老闆，支持罷免到底，光復高雄」、「5月我真的要投他啦」、「這次真的非韓不投」、「喪失國籍申請書是什麼鬼」、「老闆你壞壞」。

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲看到韓國瑜票數差距越來越大，韓粉們忍不住難過落淚。（圖／記者林敬旻攝）

而說起廣德家與韓粉之間的恩怨，最早是因為老闆在2019年7月發起罷韓換1元煎餅活動，過程中意外引發楊姓女韓粉飆罵18歲女學生的插曲，後來老闆不僅面臨網路留言霸凌，還被人檢舉到國稅局上門稽查、房東不願續租，被迫結束6年營業，直到同年10月才又回到原店址擺攤。

當時廣德家的老闆還推出「煎餅大特賣」活動，堅持在哪裡跌倒就在哪裡爬起來，凡是穿著國旗裝來購買的民眾都「特價1450元」，吸引不少支持者到場幫忙打氣。

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