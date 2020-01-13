李明賢自稱：我也是戰犯　5方向勸改革「做不到如何重返執政？」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨在2020大選吞下總統、立委雙輸的敗仗，黨內青壯派更是紛紛發聲要求檢討。台北市議員李明賢12日晚間在臉書PO文表示，改革必須要對症下藥，國民黨的藥方是要重新建立思想、價值、理念、中心思想、路線，這才是深刻的改革，不是只檢討人事而已，「黨要走向多元、包容、溫和的本土路線」。

▲國民黨青壯派呼籲內部進行改革。（圖／記者周宸亘攝）

李明賢以「改革要對症下藥、找出藥方」為主題，發表一篇539字的文章，內容提到，選後檢討人事只是第一步，這是不得不做，同時也是最淺層的檢討，「國民黨敗選，辜負支持者的期待，全黨都要承擔責任，包括我自己也是戰犯，都要該被究責，都要向支持者道歉。」

李明賢認為，國民黨的改革藥方是要重新建立思想、價值、理念、中心思想、路線共5個方向，這才是深刻的改革，也是真正能夠走向群眾的改造之路，「改革不能只停留在吳敦義主席請辭、吳斯懷退出不分區名單而已。」

▲李明賢認為自己也是「戰犯」。（圖／記者李毓康攝）

李明賢坦言，光是檢討人事並不足以彰顯國民黨改革的決心，年後黨內應該早日舉行「黨內改革會議」，多聽聽外部聲音，重新凝聚黨內的新共識，否則再多的人事調整也都只是形式改造罷了，「國民黨如何做到真誠又深刻的檢討與反省？思想與路線價值未能再次確立，做不到這些，國民黨奢談如何重返執政？」

最後，李明賢主張國民黨應該走向多元、包容、溫和的本土路線，並重申一次「改革必須對症下藥」。支持者們看完整篇文章，也紛紛留言感嘆，「對內改革請向內，不然革命比較快」、「推年輕人當黨主席吧」、「國民黨真的要加油」、「誠懇照顧人民比較重要，贏得尊嚴比名位重要」。