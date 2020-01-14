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韓國瑜回高雄開工！館長「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

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▲▼韓國瑜回高雄開工！館長「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube） 

▲館長預言韓國瑜5月會被罷免成功。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2020總統大選結束，高雄市長韓國瑜以264萬票的差距，輸給總統蔡英文，並在13日回到高雄市府上班。館長陳之漢表示，他預言韓國瑜回到高雄後仍會「毫無作為」，且債務會繼續增加，被罷免的機會非常高。

館長13日在YouTube直播時說，韓國瑜的心思都不在高雄，為了選總統離開市長一職3個月，倘若高雄人民會原諒他，這次總統大選蔡英文就不會在高雄拿到100多萬票，且罷免僅需要58萬人就可以達成，「這些票大多數為年輕人，年輕人很有行動力，會不會出來，絕對會」。

▲▼韓國瑜總統大選後銷假首日回高雄市府上班。（圖／記者翁進忠攝）

▲館長認為，罷免成功會讓台灣政壇人人自危。（圖／記者翁進忠攝）

「我預言給各位聽！」館長認為，全台灣都在關注高雄在5月罷免韓國瑜的活動，韓國瑜回到高雄的5個月都會「毫無作為」，債務還會持續增加，更讓高雄人民不滿，「這次罷免成功會寫下一個歷史，從來沒有一個立委或市長被罷免，如果高雄真的罷免韓國瑜，真的創造出世界奇蹟，高雄人要感到光榮」，因為台灣的政壇會人人自危，許多人都要擔心做不好被換掉。

館長表示，國民黨內部黨主席的民調出爐，韓國瑜得到55%的支持度，他希望韓國瑜可以離開高雄，去台北競選黨主席，「我覺得國民黨要倒，韓國瑜一定要當黨主席」，因為難保他不會像選總統的一樣再落跑，「我個人也非常支持韓國瑜當黨主席」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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