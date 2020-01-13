范世平盤點「蔡英文連任要感謝10組人」　韓國瑜、吳敦義全中

▲蔡英文與賴清德搭檔，號稱是民進黨的最強組合。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統、立委大選和平落幕，總統蔡英文順利連任，對手韓國瑜也展現風度致電祝賀。但蔡英文究竟是如何扭轉先前低迷的聲勢，一舉大贏韓國瑜264萬多票，師大政治學研究所教授范世平12日在臉書PO文表示，蔡應該要感謝10組人，以及她自己的改變與承擔。

范世平認為，蔡英文之所以可以連任成功，要感謝中國國家主席習近平在本月2日提出「一國兩制台灣方案」，還要感謝香港特首林鄭月娥派警壓制反送中的年輕人，以及感謝美國總統川普力挺台灣，另外還有對手韓國瑜、宣布請辭的國民黨主席吳敦義、親中形象的吳斯懷（及葉毓蘭）、拒認亡國感的馬英九（及蘇起）、名嘴唐湘龍、殉職的參謀總長沈一鳴、翻轉間諜案的王立強（及蔡正元）。

▲范世平認為韓國瑜錯誤百出，因此淪為一名「弱對手」。（圖／記者林敬旻攝）

其實，蔡英文確定連任之後，各界猜測，未來台灣在國際上恐怕會面臨更多來自中方的打壓。而英國BBC記者蘇德沃斯（John Sudworth）在選後記者會上，也「直球」提問蔡翻轉選情的原因，「所以我的問題是這樣的，妳認為妳會不會為了這次的勝利，而謝謝習近平？」

不過，女翻譯當時並未完全照翻，而是選擇比較官方的說法「請問您會如何處理台灣與中國的關係」。蔡英文回答，這次選舉結果代表台灣人民拒絕一國兩制，堅持主權和民主的生活方式，而身為台灣總統，就是以此為主來經營台灣關係，她也期待中方能夠理解，和平來自於雙方努力，而非單方作為，「讓我們一起開啟良性互動的時代」。

▼范世平臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／范世平）