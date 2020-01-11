快訊／贏了！蔡英文、賴清德合體站上勝選舞台　支持者爆熱烈歡呼

▲2020總統蔡英文開票之夜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和、袁茵／台北報導

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統選戰部分由爭取連任的總統蔡英文對戰國民黨對手韓國瑜，「台灣隊長」蔡英文一路領先，最後以超過八百萬票成為史上最高的民選總統。蔡英文、賴清德晚間近九點站上勝選舞台，台下支持者爆出熱烈歡呼。

蔡英文、賴清德晚間九點召開國際記者會，正式宣布勝選，隨後，兩人也首度以勝選姿態合體，站上「勝選舞台」。看到辣台妹以史上最高得票率勝選，支持者情緒相當激動，台下吶喊聲浪不段。