民進黨國會再過半！奪下62席　區域搶48席、不分區14席

▲2020總統蔡英文開票之夜，選後發表感言。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

2020總統大選落幕，總統蔡英文拿下超過800萬票，創下歷史紀錄：在立委選戰方面，區域立委拿下48席，在政黨票方面，估計可拿下14席，共計擬順利拿下過半的62席，不過最終結果須以中選會公布數字為準。

在不分區的得票上，民進黨估計獲得4,804,037票，得票率34.0%、國民黨獲得4,713,880票，得票率33.35%、台灣民眾黨1,585,543票，得票率11.2%、時代力量1,096,069票，得票率7.75%、親民黨517,882票，得票率3.66%、台灣基進446,674票，得票率3.16%。依據此比例，民進黨不分區有望拿下14席。

區域立委當選名單如下：

●台北市

北市一 民進黨 吳思瑤

北市二 民進黨 何志偉

北市三 國民黨 蔣萬安

北市四 民進黨 高嘉瑜

北市五 無黨籍 林昶佐

北市六 國民黨 林奕華

北市七 國民黨 費鴻泰

北市八 國民黨 賴士葆

●新北市

新北一 國民黨 洪孟楷

新北二 民進黨 林淑芬

新北三 民進黨 余天

新北四 民進黨 吳秉睿

新北五 民進黨 蘇巧慧

新北六 民進黨 張宏陸

新北七 民進黨 羅致政

新北八 民進黨 江永昌

新北九 國民黨 林德福

新北十 民進黨 吳淇銘

新北十一 國民黨 羅明才

新北十二 民進黨 賴品妤

●基隆市 民進黨 蔡適應

●宜蘭縣 民進黨 陳歐珀

●桃園市

桃園一 民進黨 鄭運鵬

桃園二 民進黨 黃世杰

桃園三 國民黨 魯明哲

桃園四 國民黨 萬美玲

桃園五 國民黨 呂玉玲

桃園六 無黨籍 趙正宇

●新竹市 國民黨 鄭正鈐

●新竹縣

新竹一 國民黨 林為洲

新竹二 國民黨 林思銘

●苗栗縣

苗栗一 國民黨 陳超明

苗栗二 國民黨 徐志榮

●台中市

台中一 民進黨 蔡其昌

台中二 基進黨 陳柏惟

台中三 國民黨 楊瓊瓔

台中四 民進黨 張廖萬堅

台中五 民進黨 莊競程

台中六 民進黨 黃國書

台中七 民進黨 何欣純

台中八 國民黨 江啟臣

●彰化縣

彰化一 民進黨 陳秀寶

彰化二 民進黨 黃秀芳

彰化三 國民黨 謝衣鳳

彰化四 民進黨 陳素月



●南投縣

南投一 國民黨 馬文君

南投二 國民黨 許淑華

●雲林縣

雲林一 民進黨 蘇治芬

雲林二 民進黨 劉建國

●嘉義市 民進黨 王美惠

●嘉義縣

嘉義一 民進黨 蔡易餘

嘉義二 民進黨 陳明文

●台南市

台南一 民進黨 賴惠員

台南二 民進黨 郭國文

台南三 民進黨 陳亭妃

台南四 民進黨 林燕祝

台南五 民進黨 林俊憲

台南六 民進黨 王定宇

●高雄市

高雄一 民進黨 邱議瑩

高雄二 民進黨 邱志偉

高雄三 民進黨 劉世芳

高雄四 民進黨 林岱樺

高雄五 民進黨 李昆澤

高雄六 民進黨 趙天麟

高雄七 民進黨 許智傑

高雄八 民進黨 賴瑞隆

●屏東縣

屏東一 民進黨 鍾佳濱

屏東二 無黨籍 蘇震清

●花蓮縣 無黨籍 傅崐萁

●台東縣 民進黨 劉櫂豪

●澎湖縣 民進黨 楊曜

●連江縣 國民黨 陳雪生

●金門縣 國民黨 陳玉珍

●平地原住民

民進黨 陳瑩

國民黨 廖國棟

●山地原住民

民進黨 伍麗華

民進黨不分區立委：

1 吳玉琴 立委、中華民國老人福利推動聯盟秘書長

2 洪申翰 綠色公民行動聯盟副秘書長

3 范雲 台大教授、婦女新知基金會董事長、社民黨前召集人

4 羅美玲 南投縣議員

5 邱泰源 立委、中華民國醫師公會全聯會理事長

6 周春米 立委

7 游錫堃 行政院前院長

8 柯建銘 民進黨立法院黨團總召

9 管碧玲 立委

10 莊瑞雄 立委

11 沈發惠 前立委

12 林楚茵 主播

13 施義芳 中華民國土木技師公會理事長、立委

14 游萬豐 前世界台灣商會聯合會總會長