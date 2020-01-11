「大家不需要焦慮了！」蔡英文發表勝選感言：謝謝大家願重新肯定民進黨





▲2020總統蔡英文開票之夜,選後發表感言。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、陶本和、蔣婕妤、林銘翰／台北報導

2020總統大選落幕，總統蔡英文挑戰連任成功，拿下816萬高票。蔡英文發表勝選感言時提到，大家不需要焦慮了，雖然不知道今晚有多少人要在街頭狂歡，但希望大家好好回去睡一覺，未來他們會繼續努力，也會反省做不好的地方。

蔡英文向待在競總外的民眾表示，謝謝台灣人的勇氣堅持，各位，蔡英文守住了！一起守住了這一塊自由的土地，民主的堡壘！剛剛她召開國際記者會，向全世界媒體說明這一次選舉的意義，「此時此刻我的心中只有感謝！謝謝大家！」

蔡英文表示，台灣人民再一次展現尊嚴、自信，今天大家的勇敢自信決定，將成為明天全世界各大媒體的焦點，每一個人都是主角，相信民主國家、香港的朋友，都會為台灣人民今天的決定感到高興。「中華民國台灣，這美麗而勇敢國家，怎麼捨得不多看他一眼呢？在這裡，我要跟大家說，領導這個國家，是我畢生最大榮幸。謝謝大家給我這個機會。」

蔡英文感謝兩位競選對手，也就是韓國瑜跟宋楚瑜，「選舉中難免有一些意見不一致，但謝謝你們共同推進台灣民主。」

蔡英文提到，民進黨贏，是民主，國民黨贏，也是民主，親民黨贏，也是民主！台灣人民最引以為傲的是，從來不是特定政黨勝利，最感到驕傲的是，總是在每一次民主選舉後彼此鼓勵包容。為下個目標不分黨派合作。

蔡英文說，謝謝台灣人民給她的信任支持，這一年多來，對很多人來說，真的很漫長辛苦，但是「各位不用焦慮了！今天晚上我不知道你們有多少人在街頭狂歡，希望你們好好回家睡一覺！謝謝各位對民進黨的鞭策，不離不棄，願意在前年失敗後重新肯定民進黨。」

蔡英文提到，如果沒有全體台灣人民對國家尊嚴、民主自由、改革進步支持，就沒有今晚，他們做得好的地方會繼續，做不好的地方會反省努力，在這裡代表政府團隊，以及競選團隊向人民致上最深感謝。感謝為了選舉不眠不休的國軍警消選務人員，你們守護了民主席次，感謝年輕朋友，有些人特地從國外飛回來，只為投她一票。