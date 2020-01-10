挺小英站出來！蔡英文選前夜台北、新北、台中、高雄大造勢「出席大咖一次看」





▲蔡英文選前之夜將在四地同步舉行。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數1天，最終決戰的「選前之夜」即將在10日晚間登場，力拼連任的總統蔡英文晚間將分別在台北、新北、台中、高雄舉辦四場大型造勢，小英本人將現身台北及高雄兩個場次，並與搭檔賴清德一起在台北凱道壓軸合體。

根據蔡英文競選總部規劃，選前之夜分別有四場，台北在凱達格蘭大道、新北在板橋區公館街集民權路口、台中在洲際棒球場旁、高雄則在鳳山區競選總部廣場。蔡英文將分別出席高雄及台北場，賴清德則出席新北和台中場，兩人採取「分進合擊」方式，最後在凱道大合體。

在台北凱道場部分，造勢晚會時間為晚間7點至10點，主持人群中有這次綠營超夯的立委候選人吳怡農，另外還有何博文、徐佳青、阮昭雄、黃貞瑜、吳思瑤等；致詞嘉賓有桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌，蔡英文也將與賴清德一同合體登台；表演團體則有打狗亂樂團、歌手詹雅雯、滅火器。

新北場造勢大會時間為晚間七點二十至晚間九點半，主持人為民進黨發言人李晏榕和立委蘇巧會；致詞嘉賓分別有余天、游錫堃、蘇貞昌、羅致政、張宏陸，另外賴清德也將壓軸現身。

台中場造勢晚會時間為晚間六點至八點，主持人為立委何欣純及張廖萬堅；致詞嘉賓有立委候選人翁美春、黃國書、莊競程、洪慈庸、陳柏惟、蔡其昌，以及交通部長林佳龍和立法院長蘇嘉全，最後由賴清德壓軸致詞；董事長樂團也將和九天一起登台演出。

另一場有小英出席的造勢大會為高雄場，主題主打「光復高雄」。致詞嘉賓有行政院副院長陳其邁、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、立委鍾孔炤和管碧玲，另外還有總統府祕書長陳菊，以及壓軸登台的小英。高雄場造勢大會現場將由陳菊、陳其邁、管碧玲一同發放限定紅包袋，領取時間為晚間五點至五點半。