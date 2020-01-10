美伊衝突台灣怎面對？　韓國瑜認為「戰爭不會停」：穆罕默德是文盲

▲韓國瑜9日在凱道舉辦「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日接受「Yahoo TV節目：風向龍鳳配」專訪時，被主持人唐湘龍提問美伊衝突，「做為一個領導人對這種事情，是要需要有感覺，而且能判斷，您怎麼看？」對此，韓國瑜表示，他認為不會爆發第三次世界大戰，「因為穆罕默德從公元620年開始，穆罕默德是文盲，接受了天啟，所以寫了可蘭經」，整個阿拉伯半島到印度旁邊，全部是伊斯蘭教建立起來的，所以這場戰爭不會停，我們的利與弊是要如何趨吉避凶，站在台灣的立場是這樣。」

政治大學東亞研究所畢業的韓國瑜，首先提到，「整個中東局勢將近1500年來，沒有停過，只是在過去1500年是不同國家、不同型態、不同國際勢力的介入，包括十字軍東征、基督教的國家攻擊，是不同的國際情勢，今天換成以美國為首，跟伊朗之間發生軍事衝突，你要找到它本質的問題，就是伊斯蘭教不同教派間的矛盾，加上以色列猶太教後，伊斯蘭教怎麼跟猶太教的衝突，再大一點，就是整個伊斯蘭教國家跟基督教國家之間有什麼衝突。這是第一個考量。」

韓國瑜接著指出第二點，站在俄羅斯的立場，它絕對不會放掉敘利亞，它要支持伊朗，增加戰爭的變數。「第三，離台灣很遠，但是會有影響，石油價格有可能會暴漲，我們台灣98％能源是進口的，我們立刻要考量如何疏散石油的進口。」

第四點，韓國瑜表示，馬上要過年了，春節到大家去採購，如果物價飆漲，政府要考量老百姓受不受得了，「第五，我們整個貿易往外，在中東地區，對我們貿易有什麼影響，台灣有多少僑民在該區，要開始做好準備。」

「至於爆發第三次世界大戰？我認為不會」，韓國瑜表示，因為要世界大陣級的規模，一定要聯合國5個常任理事國「中、美、英、俄、法」2個到3個以上加入，大家都有核子彈，這個才是一個世界級的規模。

韓表示，今天「中、美、英、俄、法」沒有一個國家敢啟動第三次世界大戰，因為核武規模，地球負擔不了，「但對台灣會有影響，我們政府要早做好準備」。