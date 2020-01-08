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「長輩抱不到孫」布條滿街掛　同志媽怒批立委候選人：打壓孩子騙選票

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▲▼婚姻平權團體「請勿販賣歧視與恐懼，犧牲孩童權益騙取選票」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲婚姻平權團體「請勿販賣歧視與恐懼，犧牲孩童權益騙取選票」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

婚姻平權團體8日下午於立法院召開記者會指出，近日安定力量與部分國民黨立委候選人藉由選舉操作抹黑同性婚姻，甚至懸掛「讓長輩抱不到孫」的反同布條，直言這些霸凌與傷害就像利刃一樣，「奪門而入地刺傷了我們的孩子」，痛批這些候選人利用、打壓同志家庭的小孩騙選票。

中壢新街國小家長委員吳少喬、婚姻平權大平台總召集人呂欣潔、台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔、台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍、時代力量不分區立委候選人王婉諭、綠黨不分區立委候選人鄧惠文等人8日下午於立法院召開「請勿販賣歧視與恐懼，犧牲孩童權益騙取選票」記者會，呼籲反同特定政黨立即停止撤下相關抹黑文宣，勿再製造更多歧視與霸凌。

吳少喬表示，近日安定力量及部分國民黨候選人，透過選舉操作刻意抹黑同性婚姻，甚至高掛「讓長輩抱不到孫」的布條，直言這些霸凌與傷害就像利刃一樣，「奪門而入地刺傷了我們的孩子」，痛批這些候選人利用同志家庭的小孩騙選票。她說，這些操作選舉議題的人不曾為他們的謊言、撕裂社會的行為道歉，也不曾向同志家庭道歉，口口聲聲說他們愛孩子守護傳統，但難道「我們孩子不是孩子、家不是家嗎」？

吳少喬認為，這樣的騙票行為就是在教導下一代「大多數的人可以霸凌少部分的人」，只要不是一夫一妻生養的孩子，在他們眼裡就是看不到的空氣，不僅再度造成長輩的恐慌，學童之間也陸續出現針對同婚議題的言語歧視，恐將引發更多的偏見及霸凌，犧牲孩童權益。

▲▼婚姻平權團體「請勿販賣歧視與恐懼，犧牲孩童權益騙取選票」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲婚姻平權團體「請勿販賣歧視與恐懼，犧牲孩童權益騙取選票」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

王婉諭表示，作為一個媽媽，希望自己的孩子未來可以活在一個多元、彼此尊重的社會，無論自己的身份認同為何，都能用健康開闊的態度，去擁抱這個世界，也被世界擁抱，「這些四處亂掛的歧視、污名化、假消息布條，都在在顯示性平教育的重要」。

鄧惠文也說，推動婚姻平權是她選擇參選立委的初衷之一，台灣社會已經有太多撕裂，因此要譴責繼續擴大分化的人。她批評，一個政黨如果沒有更好的東西可以推就來打擊同志族群，「用打壓別人作為自己騙票的說法，我們要嚴厲譴責」。

簡至潔表示，對於安定力量及部分國民黨候選人把同志當成籌碼、把台灣拉回過去的封建社會，覺得非常悲哀、憤怒，大家要用選票來支持與捍衛真的為下一代幸福、性別人權作戰的政黨與候選人。

綠黨不分區立委候選人張竹岑也說，自己長期在性別運動的社運團體做志工，看見太多努力生活的同志和少數族群被打壓，她希望透過綠黨這個平台，能把這些被排除的人的聲音給帶出來，讓更多人聽見他們的訴求。

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