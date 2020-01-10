超越藍綠站出來！　民眾黨、時力選前之夜北車、西門別苗頭

▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝黃國昌臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選倒數一天，總統選情倍受矚目之外，各陣營也積極搶攻政黨票。在藍綠兩大黨之外的「時代力量」、「民眾黨」欲爭取國會第三勢力，雙方在選前之夜於台北相互尬場，時力以車隊掃街方式拜票，民眾黨則是在台北車站行旅廣場舉行造勢晚會。

台北市長柯文哲自宣布創立「民眾黨」以來，就將目標設定在前進立院，為讓「柯文哲」光環能夠轉移到「民眾黨」，核心幕僚蔡壁如發起「全台大眾走」活動，進行全台掃街拉抬不分區選情。

民眾黨選前之夜在「台北車站行旅廣場」舉行造勢晚會，區域候選人何景榮、蔡宜芳、張幸松，還有不分區立委候選人蔡壁如、吳欣盈都將出席，號召「民眾站出來」一起改變台灣政壇。

時代力量去年爆發出走潮，陷入泡沫化危機，原本在國會中的5席立委僅剩2席，黨內明星人物黃國昌原屬汐止區域立委，但地方選情似乎不太樂觀，改派子弟兵賴嘉倫出戰，自己改列不分區催票，希望維持時力在立院的席次。

時代力量自元旦開始進行全台巡迴車隊掃街，選前倒數一天回到台北市。下午1點半開始，由黨主席徐永明還有不分區候選人陳椒華、邱顯智、王婉諭、黃國昌等人進行「台北市大車掃」，晚上6點號召支持者上街「大路掃」，從「信義微風廣場」開始，經忠孝東路，最後走到終點「西門捷運站」，為2020大選作最後衝刺。

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