選前倒數再表態！黃國昌：總統投給蔡英文「毫無懸念」

▲吳念真力挺時代力量。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

2020大選倒數最後一天，時代力量10日全天在雙北市進行車隊及徒步掃街，希望民眾支持最有力的監督力量。時代力量立委黃國昌表示，以時代力量的價值與立場來說，這次的三位總統候選人中，「我個人投給蔡英文毫無懸念」，但若要要讓執政黨在正軌上，在國會就必須要有強而有力的監督力量。

時代力量黨主席徐永明黃國昌、時代力量不分區立委候選人陳椒華、邱顯智、王婉諭、翟本喬、關心羚、吳佩芸、王幗英、白卿芬等人，10日在台北市與新北市進行車隊掃街與徒步掃街，全力搶攻政黨票。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌表示，以時代力量的價值與立場來說，這次的三位總統候選人中，「我個人投給蔡英文毫無懸念」，因為蔡英文過去幾年在外交、國防上都做得有聲有色，但若要讓執政黨在正軌上，在國會就必須要有強而有力的監督力量。

黃國昌說，時代力量就來就事論事、談是非，希望把這樣的價值貫徹在下一屆新的國會上，而不是讓民進黨獨佔國會多數，每一次都用強勢表決的方式通過想通過的法案，而像是《礦業法》這類想推卸責任的法案，明明可以通過卻沒有過，「只有他們不想通過的法案，沒有他們通過不了的法案」，這也是為何時代力量主張要有新的國會，必須要有強而有力的監督力量。

黃國昌也說，他在選前一天只有一個想法，就是明天大家出門投票，相信民主與人民的選擇，並且尊重這民意的結果，讓社會與國家繼續齊步向前進。他表示，希望明天選舉過後，台灣社會能夠繼續往前邁進，成為更好的社會與國家，時代力量所有團隊心存善念、奮力而為，希望明天有好的結果，其他的部分就相信民主。

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