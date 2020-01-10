吳念真力挺時代力量不分區立委：不贊成民進黨國會過半

▲吳念真力挺時代力量。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

2020大選倒數最後一天，時代力量10日全天在雙北市進行車隊及徒步掃街，希望民眾支持最有力的監督力量。在下午的掃街途中，導演吳念真也在立法院群賢樓外與車隊會合，他表示自己基本上不贊成民進黨在國會過半，一黨獨大固然會對執正者帶來很多方便，但以人民的角度來說，卻不一定會有好處。

時代力量黨主席徐永明與時代力量立委黃國昌、時代力量不分區立委候選人陳椒華、邱顯智、王婉諭、翟本喬、關心羚、吳佩芸、王幗英、白卿芬等人，10日在台北市與新北市進行車隊掃街與徒步掃街，全力搶攻政黨票。

▲導演吳念真。（圖／記者林銘翰攝）



吳念真表示，他之前就已經講過，基本上不贊成民進黨在國會過半，因為「國會過半會變成霸主」，也曾經開玩笑地向民進黨立法院黨團總召柯建銘說「國會過半你講話會太大聲」。他認為，小黨都有自己堅持的理想，很多關心的法案卻被擱置在立法院沒人理，「如果小黨堅持某些東西，這些聲音才會被聽見」。

吳念真說，當小黨變成立法院的關鍵少數時，大黨們才會願意聽，一黨獨大固然會對執正者帶來很多方便，但以人民的角度來說，卻不一定會有好處。

不過由於吳念真已公開力挺蔡英文，如今政黨票卻支持時代力量，外界也好奇是否總統與立委「兩邊站」。對此吳念真說，現在是自由的時代，總統有自己支持的人，但黨沒有自己要選的人，「是誰規定支持總統，立委一定要選同黨」，甚至有朋友告訴他，如果台灣總統出線的是期待的那個人，國會政黨頭出來則是大大小小都有，就代表這個國家已經完全成熟，是個民主成熟的社會。

▼吳念真力挺時代力量。（圖／記者林銘翰攝）



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