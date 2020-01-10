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商業周刊／鄧惠文從政自白：理想不能只停留在小圈圈！

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圖／商業周刊提供

▲鄧惠文從精神分析師的專業出發，想要前進國會，做她擅長的溝通協調。（圖／攝影程思迪）

文／管婺媛

她是熱門的心理諮商師，病人排隊找她看診；她上遍各大談話性節目，還主持自己的廣播節目；她被稱作是「療癒系作家」，10多本著作出版，屢屢登上暢銷排行榜。

過去10年寫書、上節目
「不及在立法院投一票」

請繼續往下閱讀...

她，是作家、主持人；也是媽媽。精神科名醫鄧惠文不缺舞台、光環、名利，卻在去年底決定代表綠黨，這個歷屆大選政黨票得票率未超過3％門檻的小黨，爭取政黨票與不分區立委席次（編按：得票率過5％，才能分得立委席次）。
她在想什麼？

「過去10年來，我說了非常多的話、寫書、上節目，但它（的影響力）其實非常微小，」她接受商周專訪前，才剛結束一個政論談話性節目錄影，聲音有些許沙啞，但話速仍非常快，「書賣到5萬本，出版社要慶祝，可是5萬人這樣的人數，可以改變什麼？主持節目的一個影片，創下50萬點閱率，製作公司可能也覺得很成功，但一樣，這數字能改變什麼？可能不及在立法院（立委）投一票的決定力！」

她10年前就開始上節目、寫書，以「白話方式」跟閱聽眾與讀者推廣心理學、精神分析、兩性關係互動、職場性別平等議題。

一開始，她被同行當成異類；但是，這幾年，反倒是同業開始問她，要如何讓精神醫學更親民？

這次，她又走得比同行再快幾步，直接踏進政治圈裡。

「我周圍有很多做研究學術的學者，大家有很多好理念，但是一想到要進入政治、推動改變時，就會卻步，不想沾染口水，覺得不值得；但一直覺得不值得，理想就永遠只停留在小圈圈，」她描述身邊許多朋友的想法，有點無奈，「如果沒有行動，理念等於是沒有完成。理念必須跟行動結合在一起，才會有意義！」

要結合理念跟行動，為何選弱勢小黨？

「確實很多人這樣問我，覺得我浪費時間，反正最後不會當選，」同一時間，對她提出合作邀約的，不只綠黨，還有時代力量。

她很直接回絕後者，主因是她認同綠黨的永續價值，且不因為選票考量而在某些議題上不願表態，「很多價值是不容妥協的。」

這次代表綠黨爭取立委席次，她喊出會令很多保守政黨倒抽一口氣的政見：醫療用大麻合法化；鬆綁《人工生殖法》，開放人工生殖給所有成年人；建立代理孕母制度等。

這些議題並不新，但因涉及不同價值觀、群體利益，使得這些討論始終無法進入實質立法或修法進程。

例如，她曾經為代理孕母的議題，請教過赴美找代理孕母的同志伴侶，其中涉及的環節與配套之繁複，比如說，代理孕母該不該跟委託人接觸？如果願意接觸，哪些事情可以一起做？

因為其中牽涉各種需求、利益，實在太麻煩，立法院曾一度討論後又不了了之。

看在她眼中，這是因為大家「怕麻煩」，最後只好選擇犧牲少數人應有的權益。

「像美國，就很尊重代理孕母，如果代理孕母不反對與被代理的夫妻共同照顧孩子，則包括產檢等，可以共同參與；但若是有人不想接觸被代理人，那雙方就不得接觸，」她說，這些細節都是要在充分理解人的需求與處境後，才能訂出「同時讓人有自主選擇權，又能防弊（如女性販售子宮等）、又能有選擇權的法案。」

民眾沒耐心接受多元化
「但退回保守，進步太慢」

不過，這些政見牽涉各種利益與立場間的折衝，難度頗高，尤其在資訊飛速的時代，民眾未必有耐心等待。

她從心理學觀點，解析一般人那股「急躁」，「那是急著讓自己舒服，不承受任何未知焦慮的『急』，但要真正實踐正義，其實得承受非常大的張力，人如果沒有足夠的力量與承擔力，很容易就會退回保守立場，要一切進步『慢慢來』就好。」

這是她看到目前台灣民主政治中，所匱乏的「配套」：民眾沒有足夠承擔多元與未知的素養與耐心。

「所以我們既急又很慢，因為沒耐心，回到保守，反而讓很多進步都很慢。」她說。

她自信自己的專業，就是在協調不同立場者展開對話，「這就好像是在做心理治療時，我們把立場不同的想法真正闡述出來，找到可以共通的點，再去化解那些因為誤解帶來的排斥，這本身就是一門專業！而（國會）那裡需要我這樣子的人。」

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※精彩全文，詳見《商業周刊》1678期。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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