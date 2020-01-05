華聞快遞／江蘇蘇州：海內外創新團隊最高可獲5000萬元支持

▲江蘇省。（圖／CFP）

《江蘇》江蘇蘇州：海內外創新團隊最高可獲5000萬元支持

《中共蘇州市委蘇州市人民政府關於開放再出發的若干政策意見》3日發布，內容指出，蘇州市將對研發機構中具備重大原始創新能力和成果轉化能力的創新團隊給予最高5000萬元（人民幣，下同）支持，對新型研發機構建設給予最高1000萬元支持。（新華網）

《上海》上海跨境貿易營商環境再上新台階

近年來，上海口岸通過「+保險」、「+區塊鏈」等方式，為跨境貿易企業保駕護航，同時著力降低口岸相關收費，減輕企業負擔，從一個切口，反映上海跨境貿易營商環境再上新台階。（新華網）

《廣西》廣西推出30項優惠措施幫助自貿試驗區高質量發展

廣西壯族自治區商務廳等部門指出，廣西近期頒布《促進中國（廣西）自由貿易試驗區高質量發展的支持政策》，從支持先進製造業、現代服務業、跨境產業集聚發展等11個方面推出30項優惠政策，推動廣西自貿試驗區高質量發展。（新華網）

《福建》福建：2020年擬實現80%鄉鎮「上高速」

2020年，福建省將完成交通運輸投資900億元（人民幣），力爭完成1000億元。除新增400公里高速公路通車里程外，還將推進沿線鄉鎮開設互通口或出入口，實現高速公路鄉鎮率達到80%。（新華網）

▼福建省。（圖／CFP）

《重慶》重慶市召開2020年擴大有效投資和發展改革工作會

1月3日，重慶市召開2020年全市擴大有效投資和發展改革工作會，全面總結2019年擴大投資和改革發展工作，安排部署2020年重點工作任務。會議強調，2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年。全市發展改革系統要樹牢新發展理念，科學研判發展形勢，高水平謀劃編制「十四五」規劃。（中新社）

《福建》福建「首富縣」171個項目簽約

福建「首富縣」晉江2日舉行項目集中籤約暨開竣工活動，其中，101個項目集中開竣工，70個項目現場簽約，總投資額734.13億元（人民幣）。（中新社）

《海南》春節期間海口將為2.3萬困難群體發放補貼231萬元

海口市發改委表示，為緩解2020年春節期間主要食品市場價格上漲對低收入困難群體生活的影響，該市近日將對低收入困難群體發放主要食品市場價格上漲補貼，按照每人一次性補貼100元（人民幣，下同）的標準發放，補貼人數23196人，補貼資金231.96萬元。（中新社）

《北京》CBD功能區外企超過1萬家

北京CBD管理委員會發展處處長周穎近日表示，北京CBD國際化程度不斷提升，外資企業數量快速提升，截至2019年11月，功能區外資企業總數超過1萬家，其中新註冊外資企業超過600家；功能區總部企業達到550家，其中跨國公司地區總部達88家。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）