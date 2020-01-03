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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2019旅客吞吐量破2千萬人次　哈爾濱機場繼續完善航線佈局

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▲▼哈爾濱機場。（圖／CFP）

▲哈爾濱機場。（圖／CFP）

《黑龍江》2019旅客吞吐量破2千萬人次　哈爾濱機場繼續完善航線佈局

哈爾濱機場1日下午發布消息，2019年，哈爾濱機場共完成旅客吞吐量2077.9萬人次，實現運輸飛行起降146671架次，同比分別增長1.7% 、0.6%，旅客吞吐量連續四年位居東北四大機場首位。（中新社）

《上海》中國首個軌交公共衛生標准在滬實施

由上海市疾控中心牽頭制定的國內首個公共衛生領域軌道交通地方標準—《城市軌道交通衛生規範》經上海市市場監督管理局批准發布，於1月1日起實施。（新華網）

《浙江》2019年寧波市財政收入2784億元

寧波市財政局表示，2019年，全市財政總收入完成2784億元（人民幣，下同），增長4.9%，其中地方公共財政收入完成1468億元，增長6.4%；中央財政收入完成1316億元，增長3.2%。全市公共財政支出完成1758億元，增長10.3%。（新華網）

《北京》購買煙花爆竹繼續實行實名制

北京市應急管理局表示，北京春節煙花爆竹將於2020年1月19日，也就是農曆臘月二十五開賣，五環路以內（含五環路）和北京城市副中心不設置煙花爆竹零售點。此外，今年將繼續實行煙花爆竹實名制。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

《湖南》湖南調整貧困人口脫貧收入標準

湖南省扶貧辦指出，根據國家貧困人口脫貧收入標準的預期目標，結合全省貧困地區農民人均可支配收入增長實際，經省扶貧辦、省財政廳、省民政廳、國家統計局湖南調查總隊等部門測算評估，省委、省政府明訂2020年全省貧困人口脫貧收入標準由之前的年人均純收入3700元（人民幣，下同）提高至4000元，農村最低生活保障標準也同步進行了調整。（中新社）

《江蘇》江蘇1473個重大產業項目同時開工　總投資逾兆元

2020年第一個工作日，省委、省政府2日上午在蘇州舉行全省重大產業項目建設現場推進會議，省、市、縣三級總投資逾兆元的1473個重大產業項目集中開工。省委書記、省人大常委會主任婁勤儉出席並宣布2020年全省重大產業項目集中開工。省委副書記、省長吳政隆在推進會議上講話。（中新社）

《北京》海淀區2020年拆違治違工作正式啟動

1月2日海淀區城管執法局與東昇鎮政府攜手，對京昌高速安翔橋西南側林地內的400平方米磚混房屋進行拆除，這標誌著2020年海淀區的拆違治違工作正式啟動。（中新社）

《重慶》重慶高速公路省界收費站全部取消

1月1日零時，重慶高速公路正式啟用聯網收費新系統，重慶高速公路全部省界收費站取消。2018年底，重慶率先取消了川渝界收費站，今年1月1日起，重慶又取消了與湖北、貴州等10個省界收費站。這意味著重慶高速公路省界收費站全部取消。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

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