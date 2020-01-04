華聞快遞／上海營商環境再升級！國際貿易單一窗口瞄準「全球通關」

▲上海在跨境貿易方面將爭取在眾多海運經濟體中走在前列。（圖／CFP）

《上海》上海營商環境再升級！國際貿易單一窗口瞄準「全球通關」

上海將提出新一輪優化營商環境的改革措施，即營商環境改革3.0版《上海市全面深化國際一流營商環境建設實施方案》，據悉，進一步深化跨境貿易降費提速是其中重點內容之一。（澎湃新聞）

《貴州》貴州2025年主要農作物耕種收機械化率將達到55%

貴​​州近日印發《貴州省人民政府關於加快推進農業機械化和農機裝備產業發展的實施意見》，確定到2025年，貴州主要農作物耕種收綜合機械化率將達到55%，而設施農業、畜牧養殖、水產養殖和農產品初加工機械化也有明顯的進展。（中新社）

《福建》2020年春運將至！ 福建鐵路預計發送旅客1555萬人次

大陸2020年春運從1月10日起至2月18日結束，為期40天。南昌鐵路局集團公司在榕召開的春運新聞發布會上透露，2020年春運福建預計將發送旅客1555萬人次，年增率增長2.6%。（中新社）

《青海》格庫電氣化鐵路（青海段）供電工程全部投運

中國國家電網青海省電力公司4日透露，青海格爾木至新疆庫爾勒電氣化鐵路（青海段）供電工程輸變電設備全部投入運行。據悉，有著「大漠新絲路」之稱的格庫電氣化鐵路是大陸通往西亞、地中海和黑海地區的陸路運輸大通道。（中新社）

▲變電運維人員正在進行投運相關工作。（示意圖／中新社）

《廣西》廣西自貿試驗區提出30項優惠措施 推動「中國—東盟」開放合作

廣西壯族自治區人民政府近日印發《促進中國（廣西）自由貿易試驗區高質量發展的支持政策》，提出30項優惠措施，推動中國—東盟開放合作。廣西自貿試驗區建設指揮部副指揮長、廣西商務廳廳長蔣連生表示，此次提出的「廣西自貿三十條」聚焦改革優先權、產業發展、財稅金融、招商激勵、引進人才、產城融合等方面，支持各片區加快建設。（中新社）

《浙江》2022年將建成800個省級高水平農業科技示範基地

為推動科技、資金、人才等資源要素流向農村，激發鄉村發展活力，浙江省近日發布《關於實施「兩進兩回」行動的意見》，提出到2022年，建成省級高水平農業科技示範基地800個，農業科技貢獻率達到66％。（中新社）

《北京》中關村科學城出實招 潛心培育人工智慧原創產業

北京中關村科學城日前發佈人工智慧關鍵技術源頭創新、人工智慧開源開放創新平台建設兩個專項政策指南，旨在鼓勵人工智慧產業的創新引領發展。（中新社）

《北京》北京二手房市場正從賣方向買方轉變

北京去年限競房供應大量入市，帶動新房成交量上漲，而二手房成交量同比下降5.5%，由「賣方市場」正在向「買方市場」轉變。中原地產研究中心統計數據顯示，北京2019年累計成交新建商品住宅36695套（包括限競房），年增率上漲57%。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）