華聞快遞／北京文化企業最高可獲「30%租房補貼」！育成期可達2年

▲今年春運海南或將增投3800架次航空運力。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：北京文化企業最高可獲30%租房補貼 育成期可達2年

北京正式出台「房租通」政策，對新聞資訊服務、內容創作生產、創意設計服務等六大文化核心領域企業的租房進行補貼，最高可覆蓋租金30%，育成期可達2年。文化產業園區也將獲得市級普惠式以及區級定制式服務，並配備市區兩級三個種類的「服務管家」。（新京報）

《江蘇》：蘇州：海內外創新團隊最高可獲5000萬元人民幣支持

《中共蘇州市委 蘇州市人民政府關於開放再出發的若干政策意見》3日發佈，明確該市將對研發機構中具備重大原始創新能力和成果轉化能力的創新團隊給予最高5000萬元人民幣支持，對新型研發機構建設給予最高1000萬元人民幣支持。（新華社）

《陝西》：陝西成大陸首個縣域數字金融100%覆蓋省份

陝西省嵐皋縣12月27日與網商銀行簽約，就「智慧縣域+普惠金融」試點項目達成深度合作，自此，陝西省89個涉農縣區已實現全面覆蓋，這意味著陝西省成為大陸第一個涉農縣域全面打通數位金融服務通道的省份。（北京日報）

《寧夏》：寧夏2020年首批入庫科技企業意向融資12億元人民幣

寧夏科技廳公佈，近期，寧夏科技廳組織專家分別在銀川市、固原市、中衛市召開了7場科技型中小微企業融資需求專案對接會，對2020年度徵集的239家科技企業融資需求專案進行了審定。經專家評審，確定了146家企業作為2020年第一批融資需求入庫企業，納入寧夏科技型中小微企業融資需求庫，意向融資額度達12億元人民幣。（新華社）

▲「元旦」期間海關監管海南離島免稅銷售再創新高。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：海南或將增投3800架次航空運力保證春節運輸

海南省交通運輸廳2日表示，該廳日前協調各主要航空公司向大陸國家民航局申請增加民航班次，預計海南在今年春運期間將增加3800架次航班，投放座位60萬個以上，以滿足春運需求。（中新網）

《廣西》：中國—東盟信息港鯤鵬生態創新中心揭牌

中國-東盟資訊港鯤鵬生態創新中心2日揭牌。華為將聯手廣西，依託鯤鵬計算產業領先的技術能力，攜手合作夥伴一起構建鯤鵬計算產業生態，打造面向東盟開放合作的數位新高地。（中新網）

《廣東》：珠海橫琴「三單一平台」市場監管模式在粵複製推廣

珠海市橫琴新區管委會2日披露，該區歷時5年形成的「三單一平台」市場監管模式，已被列入「廣東省形成在全省複製推廣借鑒的優化營商環境改革舉措清單」；該模式引入提示、免罰、聯合懲戒等清單管理，搭建企業智慧服務監管平台，實現企業生命週期內的監管全覆蓋。（新華社）

《海南》：「元旦」期間海關監管海南離島免稅銷售再創新高

海口海關2日公佈，受離島免稅購物政策調整的利好推動，1日海關共監管銷售離島免稅品7.01萬件，購物人數1.71萬人次，銷售金額0.54億元人民幣，分別較2019年元旦增長35.91%、47.38%和19.69%，再創歷年「元旦」假期新高。（中新網）

▼中國—東盟信息港鯤鵬生態創新中心揭牌。（圖／翻攝自中新網）