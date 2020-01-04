華聞快遞／福建促閩台加快形成物流新通道　落實「交通領域惠台」

▲廣東惠州機場春運加班5條航線。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：福建促閩台加快形成物流新通道 落實交通領域惠台

福建省交通運輸工作會議3日舉辦，2020年福建將積極開展海峽兩岸交通運輸融合發展試點，進一步落實交通運輸領域惠台措施。（中新社）

《廣東》：廣東惠州機場春運加班5條航線

廣東省機場管理集團有限公司惠州機場公司3日公佈，為滿足2020年春運期間務工返鄉乘客和市民出遊的需求，惠州機場加班5條航線。（中新網）

《青海》：青藏高原首個綜合保稅區在西寧設立

青海省商務廳3日公佈，大陸國務院近日正式批復設立西寧綜合保稅區，這標誌著青藏高原結束了沒有海關特殊監管區和高水準對外開放平台的歷史。（新華社）

《海南》：瓊州海峽兩岸港口票務實現「網購」

瓊州海峽省際水路運輸春運工作動員會上3日舉行，瓊州海峽日前正式上線啟用了聯網售票系統，系統可實現兩岸港口票務聯網，讓司機旅客能提前購買各港船票。（新華社）

▲感知中國•「一帶一路」沿線國家媒體福建行3日首站抵達廈門。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：「一帶一路」沿線國家媒體走進廈門 聚焦「絲路海運」等

感知中國•「一帶一路」沿線國家媒體福建行3日首站抵達廈門，來自俄羅斯、埃及、南韓等國家的21名媒體代表走進廈門港、參訪中歐班列以及五通碼頭，了解「21世紀海上絲綢之路核心區」福建的建設發展情況。（中新網）

《四川》：成都預計2019年實現旅遊總收入4650億元人民幣

2019年成都加快建設「三城三都」，取得明顯成效，現有文創企業2100餘家，預計全年實現文創產業增加值1350億元人民幣；預計全年實現旅遊總收入4650億元人民幣、增長約25%。（中新網）

《天津》：天津東疆累計註冊外資企業近2000家

從天津東疆保稅港區管委會3日公佈，截至目前，東疆累計註冊外資企業1982家，註冊資本802.9億美元。（中新網）

《陝西》：提速「一帶一路」五大中心建設 陝西打造對外開放新格局

陝西省發展和改革委員會主任張曉光3日表示，「我們堅持以改革促發展，以開放促改革，構建陸空內外聯動、東西雙向互濟的全面開放新格局。」（中新網）

▼陝西打造對外開放新格局。（圖／翻攝自中新網）

